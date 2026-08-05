Alertă pe aeroportul din Leipziz, geniștii intervin după ce a fost descoperit un obiect suspect lângă o pistă

Poliția germană anchetează un obiect suspect descoperit miercuri în apropierea unei piste de la Aeroportul Leipzig/Halle, în urma unui incident de securitate petrecut în timpul nopții, care a perturbat temporar operațiunile, transmite Reuters.

Pista sudică a aeroportului, care servește drept nod principal pentru grupul logistic DHL, a rămas închisă în timp ce specialiștii examinează obiectul folosind tehnologie de dezamorsare a explozibililor, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Autoritățile anchetează, de asemenea, sesizări privind un obiect zburător neidentificat care ar putea avea legătură cu incidentul.

Mai multe aeronave, inclusiv un zbor de pasageri, au fost redirecționate în timpul nopții, dar operațiunile au revenit la normal în cursul dimineții, a precizat purtătorul de cuvânt.

Aeroporturile germane se află în stare de alertă maximă după o serie de survolări neautorizate cu drone asupra unor obiective precum instalații militare, terminale energetice, porturi maritime și companii de logistică.

Poliția federală germană a avertizat că aceste survolări ar fi putut fi organizate de agenți ruși. Rusia a negat orice implicare în aceste incidente.

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