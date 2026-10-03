Alertă pe aeroportul din Vilnius. Avioanele NATO au fost mobilizate de urgență

Aeroportul din Vilnius a fost închis, iar avioanele NATO din cadrul misiunii de poliție aeriană au fost mobilizate de urgență sâmbătă, scrie Reuters.

Alerta a fost dată după ce s-a semnalat că o presupusă dronă se îndrepta spre Lituania dinspre Belarus, a declarat Centrul Național de Managementul Crizelor (NKVC) din țară.

Autoritățile au recomandat locuitorilor din regiunea Vilnius să fie pregătiți să se adăpostească, dacă va fi necesar, se mai precizează în comunicat.

„Obiectul nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare au decolat și efectuează această procedură. Primim sesizări de la locuitori care afirmă că observă un posibil obiect deja în afara teritoriului Vilniusului, deplasându-se spre Jonava. Însă nu putem confirma acest lucru”, a declarat pentru postul public de radio și televiziune din Lituania șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor, Vilmantas Vitkauskas.

Potrivit acestuia, nu se exclude ca, până la identificarea obiectului, să existe posibilitatea ca acesta să fie chiar un stol de păsări. Deși, potrivit NKVC, parametrii sunt similari cu cei ai unei drone.