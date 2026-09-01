Alertă pe litoral: Zeci de oameni dintr-un hotel acuză stări de rău. Planul Roșu de Intervenție, activat

Un număr de 30 de persoane dintr-un hotel situat în stațiunea Saturn au acuzat stări de rău, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța.

Persoanele în cauză sunt cazate la Hotel Neko, potrivit publicațiilor locale ReplicaOnline.ro și Ziua de Constanța.

ISU Constanța a anunțat activarea Planului Roșu de Intervenție.

Intervenție a echipajelor ISU Constanța după ce mai multe persoane au acuzat stări de rău la un hotel din Saturn, marți, 1 septembrie 2026. Sursa foto: ISU Constanța

„Pentru gestionarea eficientă a situației, au fost alocate: 1 autospecială de stingere, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 3 microbuze, 1 ambulanță SMURD și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță”, a precizat ISU Constanța.

Intervenție a echipajelor ISU Constanța după ce mai multe persoane au acuzat stări de rău la un hotel din Saturn, marți, 1 septembrie 2026. Sursa foto: ISU Constanța

Până la ora 21:19 au fost asistate medical 16 persoane, dintre care nouă adulți și șapte minori, a precizat inspectoratul.

Intervenția este în dinamică, activitatea cadrelor medicale în zona de triaj fiind în derulare.

Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost preluate de o ambulanță și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit Agerpres.