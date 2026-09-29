Alertă: Zeci de mii de locuri de muncă au dispărut din industria auto a României

Industria auto din România a intrat deja într-o zonă de risc accentuat: în ultimii patru ani, companiile din sector și-au redus personalul cu peste 30.000 de oameni, deși cifra de afaceri a industriei a crescut.

În plus, în primul semestru al anului 2026, producția locală de autovehicule a scăzut cu 12,7%, în timp ce piața europeană a crescut cu 5,7% în aceeași perioadă.

„Insolvențele din sector nu arată amploarea deteriorării industriei auto și nici nu ne așteptăm să apară proceduri majore deschise în sector, deci riscăm și mai mult dacă ne uităm la indicatorul greșit. Scăderea industriei se reflectă în relocarea fabricilor și pierderea locurilor de muncă.

Companiile străine își permit să închidă facilitățile locale și să se mute în afara României. De aceea, insolvențele care vor apărea nu vor indica corect dificultatea din industrie”, spune Adrian Lotrean, CEO INFINEXA.

Raportul, realizat pe baza analizei a 2.325 de companii din lanțul auto românesc, dintre care 936 formează perimetrul principal de analiză pentru 2025, arată că deteriorarea sectorului se produce mai întâi în ocupare, marje și alocarea viitoarelor programe de producție și abia ulterior ajunge în statisticile de insolvență.

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