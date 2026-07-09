Alerte de ploi torențiale în 17 județe și București. Ce spun meteorologii

În 15 județe și în București va fi valabil joi un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, iar în Dâmbovița și Prahova va fi în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale, a anunțat ANM.

Codul galben intră în vigoare la ora 12:00 și se va încheia la ora 02:00 noaptea.

În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce

se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp.

Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului, precizează Administrația Națională de Meteorologie.

Codul portocaliu va fi valabil între orele 12:00 și 17:00 în două județe.

În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse torențiale, iar cantitățile de apă acumulate în timp scurt vor fi de 30-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp, îndeosebi în zonele deluroase și montane.