Alexandra Căpitănescu răspunde criticilor la mesajul piesei „Choke Me” de la Eurovision 2026: „A fost interpretat în fel și chip”

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”, a vorbit, într-un interviu pentru Agerpres, despre ce înseamnă participarea ei la această competiție. Artista a răspuns și criticilor aduse melodiei sale, al cărei mesaj a fost considerat „periculos” și „iresponsabil”.

Piesa „Choke Me” („strangulează-mă”) a atras atenția presei internaționale, fiind criticată de activiști și experți internaționali, care au denunțat că „romantizează strangularea sexuală” prin mesajul transmis.

În interviul acordat Agerpres, Alexandra Căpitănescu a spus că mesajul piesei „este unul foarte direct”.

„Știu – versurile, poate că la primul contact cu titlul – „Choke Me” – lumea rămâne puțin surprinsă, nu știu dacă pozitiv sau negativ, și este curiozitatea asta, de fapt ce înseamnă „Choke Me”, fiindcă a fost interpretat în fel și chip, dar pentru mine „Choke Me”- piesa – reprezintă un nou început, pentru mine, ca artist, o dezvoltare, un mod prin care să îmi pot pune sentimentele în muzică (…) Dar cred că în artă și în ceea ce facem, atât timp cât nu facem rău cuiva, putem să ne exprimăm sentimentele așa cum sunt ele”, a spus tânăra artistă.

„Sâmburele acestei melodii este dragostea”

Întrebată cum răspunde criticilor generate de titlu și mesajul piesei, Alexandra Căpitănescu a spus că este împotriva violenței, iar mesajul piesei este, de fapt, „sufocă-mă cu dragoste”.

„Da, am citit foarte multe articole pe tema asta, cum că piesa ar fi considerată violentă ca mesaj, dar mie nu mi se pare, nu ăsta a fost scopul și sunt împotriva violenței. Cred că, așa cum spun și în piesă, singurul antidot pentru orice este iubirea, dragostea. De fapt, ăsta este sâmburele acestei melodii – dragostea, iubirea și singurul exces din viața noastră ar trebui să fie iubirea”, a spus artista.

„Până la urmă, „Choke Me” este un soi de exces. „Choke Me” înseamnă sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea, fiindcă eu în piesă mă adresez tot mie, persoanei mele, acelei laturi care mă sufocă cu gândurile negative, și eu îmi spun mie că vreau să mă sufoci nu cu gânduri și cu idei negative și că nu sunt destul și că nu fac destul, vreau să mă sufoci cu dragostea ta, ca să pot să fiu creativă, fiindcă a fost interpretat versul acela cu „Love me, make my lungs explode”. Chestia aia semnifică, pentru mine, momentul în care eu îmi dau libertate deplină să cânt „make my lungs explode”, ca și cum eu cânt, asta sunt eu. Deci iubește-mă, fă-mi plămânii să explodeze de bucurie și de libertatea de a cânta”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Artista a mai spus că sunt „multe exemple muzicale care folosesc astfel de metafore un pic mai dure”.

„Cel mai la îndemână exemplu este „Killing me softly”, da!? Killing mi se pare mult mai grav decât „Choke Me”, fiindcă este”, a conchis Alexandra Căpitănescu.

Concursul Muzical Eurovision 2026 va avea loc la Viena, Austria, în perioada 12-16 mai 2026.