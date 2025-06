Alexandru Cumpănașu, achitat definitiv în dosarul în care era acuzat că a obținut ilegal fonduri europene

Alexandru Cumpănașu a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București, în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația că a mințit că are studii superioare pentru a se angaja ca expert IT într-un proiect cu fonduri europene derulat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), transmite joi Agerpres.

Trimis în judecată în decembrie 2022, Alexandru Cumpănașu a fost achitat inițial de Tribunalul București în iunie 2024. Decizia a fost menținută de Curtea de Apel București.

Alexandru Cumpănașu era acuzat de DNA că a mințit că este expert IT, într-un proiect cu fonduri europene, iar în acest mod ar fi obținut suma de 308.630 lei, echivalentul a aproximtiv 60.000 de euro, pentru participarea la proiect.

Conform DNA, în cursul anului 2016, Alexandru Cumpănașu l-ar fi determinat pe responsabilul unui proiect implementat de Ministerul Dezvoltării în parteneriat cu SNSPA să-l angajeze pe un post de expert IT, în condițiile în care acesta nu îndeplinea cerințele fișei postului (acelea de a deține o diplomă de studii universitare și de a avea experiență în specialitate de minim 1 an).

Ulterior, deși Cumpănașu ar fi promis de mai multe ori că va aduce documentele respective care să ateste îndeplinirea condițiilor de angajare, nici până la data finalizării proiectului nu a făcut acest lucru.