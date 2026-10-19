Alexandru Nazare anunță două rectificări bugetare până la finele anului, una „în urgență”, alta „de reglaj”

Prima rectificare bugetară din acest an ar urma să acopere cheltuielile urgente de funcţionare ale instituţiilor publice, inclusiv necesarul Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Afacerilor Interne şi al serviciilor de ambulanţă, urmând ca o a doua rectificare, la finalul lunii noiembrie, să permită ajustări suplimentare, a declarat luni ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, după audierile din Parlament, informează Agerpres.

„O primă rectificare până la finalul lunii octombrie care să acopere cheltuieli de funcţionare şi nevoile stringente pentru toţi ordonatorii. O parte dintre ele este identificată, o parte urmează să fie identificată şi o a II-a rectificare de reglaj la finalul lunii noiembrie. Ambele rectificări vor lua în calcul ipoteza noastră de menţinere a ţintei de deficit la finalul anului. În acelaşi timp, am vorbit foarte deschis şi transparent astăzi şi de presiunile pe care le avem în acest moment şi de riscurile pe care le avem în acest moment legate de menţinerea acestei ţinte în 2026 sau 2027”, a declarat Alexandru Nazare.

El a menționat că prima rectificare va fi una „în urgență” care să rezolve crize stringente de funcționare ale unor instituții.

„Vorbim de IGSU, vorbim de Ministerul Sănătăţii, vorbim de zona de ambulanţe, de cheltuieli cu combustibilul acolo, în aceste zone vorbim de Ministerul Sănătăţii, de Ministerul de Interne, avem sume identificate şi le vom acoperi la rectificare, astfel încât să nu fie probleme până la finalul anului”, a afirmat Nazare.

El a precizat că suma care va fi alocată prin prima rectificare va fi stabilită după învestirea Guvernului şi după ce miniştrii şi ordonatorii de credite vor verifica necesarul de fonduri.

Ce plăți restante au de făcut Finanțele

Potrivit ministrului, prima rectificare este programată până la sfârşitul lunii octombrie şi va viza cheltuielile de funcţionare şi nevoile urgente ale instituţiilor, în timp ce o a doua etapă de ajustare este prevăzută pentru finalul lunii noiembrie.

Ambele rectificări vor avea în vedere menţinerea ţintei de deficit bugetar pentru acest an, a subliniat Nazare.

Referindu-se la presiunile asupra bugetului, ministrul a menţionat şi obligaţiile de plată pentru compensarea preţurilor la energie. Plăţile efectuate până în prezent depăşesc cinci miliarde de lei, iar stocul restant ar putea fi cuprins între cinci şi opt miliarde de lei, în funcţie de evaluarea finală a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Nazare a mai declarat că obligaţiile aferente titlurilor executorii pentru magistraţi se ridică la aproape 12,7 – 13 miliarde de lei şi că premierul ar urma să iniţieze discuţii pentru identificarea unei formule de plată eşalonată, compatibile cu obiectivele de consolidare fiscal-bugetară.