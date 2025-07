Alexandru Rogobete își dorește „un singur sistem” de sănătate: „Prea mulţi ani s-a vorbit despre sistemul privat versus sistemul public”

În România s-a vorbit „prea mulți ani despre sistemul de sănătate privat versus sistemul public”, a afirmat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. El consideră că „e un moment bun să discutăm despre un singur sistem de sănătate, în care cele două componente, privat şi public, îşi dau mâna şi continuă parteneriate importante pentru sănătatea oamenilor”.

Primul parteneriat de acest fel va fi lansat în această toamnă, spune ministrul Sănătății, şi „se va focusa în special pe zona de screening, în care atât infrastructura din unităţile private, cât şi infrastructura din unităţile publice va fi folosită la maximum pentru a putea ajuta câţi mai mulţi pacienţi cu diagnostice precoce”.

Alexandru Rogobete a vorbit despre sistemul public și sistemul privat de sănătate la lansarea studiului „Analiza performanței economice și operaționale în sistemul de sănătate”, realizat de Academia de Studii Economice, cu sprijinul reţelei private de sănătate Regina Maria.

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au înţeles că prea mulţi ani la rând în România s-a vorbit despre sistemul de sănătate privat versus sistemul de sănătate public, iar eu cred că e un moment bun să discutăm despre un singur sistem de sănătate, în care cele două componente, privat şi public, îşi dau mâna şi continuă parteneriate importante pentru sănătatea oamenilor”, a afirmat ministrul Sănătății.

Rogobete a ținut să îi mulțumeacă medicului Dragoș Garofil – unul dintre autorii studiului – „atât pentru munca depusă pentru acest studiu, cât și pentru faptul că, datorită dânsului, am intrat în anul 2020 în Ministerul Sănătății, în calitate de consilier al domnului secretar de stat, la vremea aceea. Iată că am intrat atunci și nu am mai ieșit.”

„Sper să ies ușor în urma acestor măsuri de reformă pe care ne-am ambiționat cu toții să le facem, pentru că ele fac bine oamenilor”, a mai spus ministrul Sănătății.