Alianţa dronelor: „Trebuie să egalăm capacitatea de producţie a Rusiei”. Câte drone produc în prezent industriile din UE

Alianţa dronelor constituită între Uniunea Europeană şi Ucraina a avut vineri prima sa reuniune, cu scopul de a coopera pentru accelerarea dezvoltării şi producţiei de sisteme de drone de ultimă generaţie şi, de asemenea, de sisteme defensive împotriva dronelor, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Războiul declanşat de invazia rusă în Ucraina a devenit şi un teren al inovaţiei în domeniul dronelor, ambele tabere folosind dronele atât pentru a lovi infanteria şi echipamentele de luptă ale inamicului, cât şi pentru atacuri în spatele liniei frontului pentru a perturba instalaţiile de producţie şi logistica taberei adverse.

Rusia şi Ucraina au încercat fiecare să achiziţioneze şi să dezvolte noi tipuri drone, să le folosească în moduri inovatoare şi de asemenea să caute noi modalităţi de a le doborî, prin tactici care merg de la simpla utilizare a armelor uşoare până la bruiajul electronic.

Soldaţii recunosc că sunt îngroziţi de aceste drone, iar ambele tabere au folosit în propaganda lor de război imagini macabre cu atacuri ucigaşe executate cu ajutorul dronelor.

Alianţa dronelor constituită între UE şi Ucraina a reunit vineri la sediul Comisiei Europene cei 18 membri fondatori, inclusiv producători, inovatori, start-up-uri şi scale-up-uri din state membre ale UE, din ţări SEE-AELS şi din Ucraina.

Comisarul UE pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, a declarat: „Spaţiul aerian european este pus la încercare prin încălcări repetate de către drone care zboară deasupra aeroporturilor, a instalaţiilor militare şi a infrastructurilor critice. În Ucraina, această ameninţare este o realitate zilnică. Provocarea cu care ne confruntăm nu este doar legată de avantajul tehnologic, ci şi de viteza şi de capacitatea industrială de a livra împreună. Avem nevoie de cicluri de proiectare care să dureze săptămâni, nu luni, şi de contramăsuri care să ţină pasul cu evoluţiile. Alianţa UE-Ucraina pentru drone va aborda această lacună”.

„Ne trebuie un ecosistem pentru războiul cu drone similar cu cel al Ucrainei”

Lansată în cadrul celui de al treilea Forum al industriei de apărare UE-Ucraina, care a avut loc la Kiev, această alianţă reprezintă un prim pas pentru punerea în aplicare a Acordului UE-Ucraina privind dronele, anunţat de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 15 iulie, ca parte a Pactului industrial UE-Ucraina în domeniul apărării.

Membrii fondatori vor începe acum să implementeze activităţile convenite. În primul rând, a menţionat comisarul european pentru apărare, aceştia vor colabora pentru a accelera crearea de societăţi mixte şi realizarea producţiei comune între companiile europene şi cele ucrainene, precum şi pentru supravegherea flancului estic european.

Pentru a extinde capacitatea, comisarul Andrius Kubilius a subliniat că liniile de producţie trebuie menţinute pregătite chiar şi în perioadele de activitate mai scăzută, astfel încât să poată fi reactivate „în câteva săptămâni”.

„În prezent, industriile din UE produc aproximativ 1,5 milioane de drone pe an. Trebuie să egalăm capacitatea de producţie a Rusiei”, a indicat el, menţionând nevoia de a „colabora cu Ucraina în domeniul infrastructurii de comandă, control şi recunoaştere pentru sistemele fără pilot”.

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu. Credit line: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

În al treilea rând, a continuat comisarul european, este nevoie de „crearea unui ecosistem pentru războiul cu drone similar cu cel al Ucrainei”, în care proiectarea, producţia, achiziţia şi operarea aparatelor, precum şi experienţa din prima linie, sunt integrate.

Ideea, a explicat el, este de a identifica şi dezvolta modalităţi de a depăşi dificultăţile din lanţurile de aprovizionare sau din achiziţia echipamentelor destinate producţiei de drone.

În fine, Andrius Kubilius a menţionat accelerarea în comun cu industria ucraineană a cercetării, dezvoltării şi achiziţiilor, cu obiectivul de a reduce „de la ani la luni” timpul dintre stabilirea unei cerinţe şi obţinerea unui prototip.