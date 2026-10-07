Alibek Aliev, înainte de Derby-ul Clujului din Superligă: ce va face atacantul Universității dacă va marca împotriva fostei echipe

CFR și Universitatea se întâlnesc joi, 8 octombrie, de la ora 20:30, într-un nou episod al Derby-ului Clujului, restanță din etapa a 4-a. Partida îl va aduce în prim-plan și pe Alibek Aliev, atacantul care a evoluat pentru formația din Gruia înainte de a ajunge în această vară la rivala locală.

În vârstă de 30 de ani, Aliev s-a transferat la CFR Cluj în ianuarie 2026, iar colaborarea dintre cele două părți s-a încheiat după aproximativ șase luni. Fotbalistul a plecat liber de contract și a semnat cu Universitatea Cluj, unde a avut un început bun de sezon.

Înaintea derby-ului, atacantul a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu suporterii, publicată de Universitatea Cluj pe pagina oficială de Facebook. Printre subiectele abordate s-a numărat și posibilitatea ca Aliev să înscrie împotriva fostei sale echipe.

Aliev: „Atunci când marchezi, mereu celebrezi”

Fotbalistul nu a exclus posibilitatea de a sărbători un gol în cazul în care va reuși să înscrie în poarta celor de la CFR Cluj. Aliev a explicat că emoțiile unui meci îl pot determina să reacționeze spontan, indiferent de adversarul întâlnit.

„Multe lume m-a întrebat asta. Am respect pentru toate echipele la care am jucat înainte, dar, atunci când este un meci și înscrii goluri, mereu celebrezi, sunt multe emoții”, a declarat Alibek Aliev.

Atacantul a vorbit și despre perioada petrecută până acum la formația „Șepcilor roșii”, unde susține că s-a adaptat rapid și că atmosfera din vestiar l-a ajutat să aibă evoluții bune:

„Mă simt foarte bine. Am avut un start foarte bun la club, îmi plac toți colegii și mă simt foarte bine. Simțindu-mă bine, este normal să performezi bine pe teren”.

Ce spune Aliev despre viața la Cluj

Atacantul a făcut și o comparație între viața pe care o ducea în Suedia și cea de-acum, din România. Aliev a explicat că rutina sa nu s-a schimbat radical după mutarea la Cluj-Napoca, însă există o activitate pe care nu a reușit încă să o repete:

„Viața mea e destul de asemănătoare cu ceea ce aveam înainte. De fiecare dată când aveam o zi liberă, eram mereu pe lac, pescuind din barcă, alături de prieteni. Încă n-am făcut-o la Cluj, aceasta este singura diferență”.

Aliev a dezvăluit și unul dintre sfaturile primite în perioada în care evolua în ligile inferioare din Suedia. El a povestit că antrenorul i-a transmis să joace mai liber și să nu își încarce inutil jocul, cu prea multe calcule:

„Când jucam în liga a treia, era un antrenor, Mak Lind, care mi-a zis: «Ar trebui mereu să ai libertate pe teren, nu gândi prea mult». Din acel moment în care mi-a spus asta, cariera mea a urcat”.