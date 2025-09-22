INVESTIGAȚIE Recorder. Firme „fantomă” validate de ANAF și Registrul Comerțului cu cifra de afaceri de 1 miliard de euro. Una dintre firme avea sediul într-o toaletă publică

După ce Recorder a dezvăluit că cea mai mare firmă fantomă din România a fost validată de ANAF, deși existau numeroase indicii și sesizări cu privire la activitatea frauduloasă a acesteia, publicația de investigație scrie luni că a descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro.

Toate par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența Fiscului. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, iar cel puțin într-un caz s-a încălcat legea în mod flagrant. Informațiile Recorder sugerează complicitatea unor persoane cu funcții importante în ANAF, care au contribuit la validarea firmelor „fantomă”.

Conform investigației, o slăbiciune majoră a statului român a fost de asemenea scoasă la iveală: ușurința cu care se poate fura o firmă cu concursul unei instituții – ONRC – aflate în subordinea Ministerului Justiției. Oficiul Național al Registrului Comerțului a admis cu nonșalanță că nu poate verifica autenticitatea documentelor pe care le primește.

Firma care nu exista și avea sediul într-o toaletă publică

Firma RICHRBT 1 S.R.L. se afla pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din România pe anul 2023, după cifra de afaceri, fiind deasupra unor companii precum COCA-COLA, ENGIE sau BEKO ROMANIA S.A.

RICHRBT, firma fantomă care declara cifre de afaceri fictive de sute de milioane de euro și avea sediul principal într-un WC public, și-a început activitatea frauduloasă prin depunerea unor documente false la Registrul Comerțului. Astfel a fost preluată, fără ca proprietarul să știe, o mică firmă de vinuri din Sectorul 1 al Capitalei, căreia ulterior i s-au schimbat numele și acționarii.

Registrul Comerțului a aprobat frauda, deși existau indicii temeinice și chiar sesizări care arătau că firma a fost furată. Conform Recorder, probele adunate arată că nu avem de-a face cu un caz izolat, ci cu un fenomen.

Cum a fost păcălit Registrul Comerțului

În 2008, Andrei Goagă, un tânăr IT-ist din București, s-a hotărât împreună cu un prieten să deschidă o mică firmă de marketing online. Runic Media SRL avea sediul la Andrei acasă și înregistra venituri modeste. În 2019, Andrei Goagă și asociatul său au cerut la ANAF suspendarea activității firmei, însă anul trecut au primit un telefon de la contabilă. „Ne-a sunat să ne întrebe dacă am schimbat numele firmei și obiectul de activitate. Noi nu făcuserăm așa ceva… Am crezut că glumește, apoi ne-am panicat”.

În octombrie 2023, Runic Media SRL, deși cu activitatea suspendată de asociați, prinde viață în mod neașteptat, fără ca proprietarii ei reali să bănuiască ceva. Registrul Comerțului, biroul teritorial București, a primit pe e-mail mai multe solicitări în numele firmei Runic Media. Adresa de e-mail a expeditorului era mutudelacraiova@gmail.com.

„Mutu de la Craiova” trimisese mai multe documente false din care reieșea că Andrei Goagă și asociatul său ar fi cesionat firma către un cetățean olandez. Noul proprietar ceruse și reluarea activității firmei.

Registrul Comerțului l-a crezut pe „Mutu” și a aprobat în final cesiunea fără nicio verificare suplimentară, exact ca în cazul firmei RICHRBT. Apoi a aprobat și reactivarea firmei și, ulterior, schimbarea denumirii Runic Media în Smart Gathering SRL.

Smart Gathering SRL, firma furată de la Andrei Goagă, căreia i s-au schimbat numele și acționarii, depune la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023. Aceste bilanțuri indicau venituri cumulate de aproape 500 milioane de euro.

Publicația de investigație notează că, în mod bizar, aceste cifre nu au stârnit nicio suspiciune. ANAF a vallidat bilanțurile fictive și, mai mult decât atât, i-a acordat firmei cod de TVA, un pas prin care societatea putea face importuri din străinătate. În mod normal, procedura de acordare a codului de TVA implică verificări temeinice din partea autorităților fiscale.

Odată ce a fost credibilizată de ANAF, compania fantomă Smart Gathering SRL a făcut comenzi de import de marfă în valoare de milioane de euro. Producătorii verifică cifrele firmei la Ministerul de Finanțe din România, dar nu bănuiesc nimic suspect pentru că regăsesc acolo bilanțurile impresionante ale ultimilor cinci ani și codul de TVA alocat de statul român.

Din informațiile adunate de Recorder, rezultă că Smart Gathering a primit doar de la un singur producător cel puțin 15.000 de panouri fotovoltaice în valoare de peste 2 milioane de euro.

Complicitatea Fiscului

În noiembrie 2023 Smart Gathering a primit de la statul român cod de TVA prin încălcarea legii. Potrivit codului de procedură fiscală, ANAF ar fi putut da acest cod doar dacă firma ar fi avut depuse declarațiile fiscale la zi. Numai că firma nu îndeplinea acest criteriu. Bilanțurile ajunse în posesia Recorder demonstrează că acestea au fost depuse abia anul următor, în februarie, la patru luni distanță. Nu a fost doar o scăpare. Și în cazul RICHRBT inspectorii ANAF au acordat codul de TVA înainte ca firma să își depună bilanțurile obligatorii.

Potrivit surselor Recorder, codul de TVA pentru o firmă se emite abia după ce dosarul acesteia este verificat și inspectorii se asigură că firma are toate declarațiile depuse la zi. În cazul ambelor firme menționate mai sus codul de TVA a fost acordat de Administrația Fiscală Sector 1 București, condusă de Luiza Ungureanu, care a refuzat să dialogheze cu publicația de investigație.

ANAF a aflat încă din aprilie 2024 că firma Smart Gathering a fost furată, pentru că Andrei Goagă a trimis atunci o sesizare. Cu toate acestea, instituția a ținut activ codul de TVA al firmei încă cinci luni, lăsându-i timp suficient să înșele mai mulți oameni de afaceri. Și în cazul celeilalte firme, RICHRBT, ANAF a ținut activ codul de TVA încă patru luni după ce a fost sesizată că firma a fost furată.

„Dacă este așa cum spuneți, nu aș vrea să fiu în pielea funcționarului care e responsabil de asta. În urma investigației pe care ați publicat-o, eu am dispus o anchetă din partea departamentului de integritate al ANAF și aștept un raport scris de la ei după finalizare, probabil undeva săptămâna viitoare”, a declarat președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

Încă trei firme fantomă validate de ANAF

Recorder scrie că a mai descoperit încă trei firme ce par să facă parte din aceeași rețea și pe care instituțiile statului le-au favorizat în privința rigorilor fiscale:

Firma VORVAV & RYLS S.R.L. are sediul în Piața Charles de Gaulle nr. 15, chiar lângă WC-ul public unde și-a declarat sediul RICHRBT. Cele două firme au și câteva sedii secundare declarate în același loc. VORVAV & RYLS S.R.L. a fost inițial un magazin specializat în comerț cu ridicata și a fost deținută de un cetățean turc. În aprilie anul acesta firma și-a schimbat brusc numele, sediul și acționariatul, fiind preluată de un cetățean ucrainean. Apoi a depus bilanțuri pentru ultimii ani care indicau cifre de afaceri colosale: peste 1,6 miliarde de lei (330.000.000 de euro). Firma are și un site proaspăt creat, unde susține că este o companie de produse metalurgice.

ZEUS CORPORATION SRL e o firmă care se laudă pe site-ul inaugurat recent că are o vechime de 20 de ani în comerțul cu produse metalurgice. În realitate, până anul aceasta a fost o firmă modestă care începuse în anii 2000 având ca obiect de activitate „coafură și alte activități de întreținere corporală”. Recent i s-a schimbat acționariatul, denumirea, sediul și obiectul de activitate și i s-au depus bilanțuri la ANAF în care a fost declarată o cifră de afaceri de aproape un miliard de lei (200.000.000 de euro).

ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L. se prezintă tot ca fabricant de produse metalurgice, cu sediul în Cluj. În realitate firma a avut ca obiect de activitate “comerț cu amănuntul în standuri sau piețe” și, din datele culese de noi, nu mai avea activitate reală încă din 2006 când i s-a și cerut în instanță dizolvarea pentru că nu depusese bilanțurile contabile. Anul acesta cineva a schimbat proprietarul firmei cu un cetățean din comuna Gurbănești, județul Călărași, și a depus la ANAF bilanțuri din care reieșea o cifră de afaceri declarată de un miliard de lei.

Toate cele trei firme au primit cod de TVA din partea ANAF luna trecută, în aceeași zi: pe 1 august.

În urma investigației Recorder publicată inițial, la începutul lunii septembrie, la nivelul Ministerelor Finanțelor și al Justiției s-a format și un grup de lucru care caută soluții pentru remedierea problemelor semnalate de presă.

Citiți complet investigația Recorder.ro aici.