Alternative pentru plasticul din bucătărie

Viața e mai ușoară când poți să acoperi o oală cu folie de plastic și să o pui în frigider fără grija că totul va mirosi a usturoi, când poți pune un sandviș într-o pungă etanșă ca să-l mănânci mai târziu pe drum sau când poți să înfășori un salam de biscuiți în folie ca să-l formezi așa cum trebuie. Dar unele dintre lucrurile acestea se pot face fără plastic de unică folosință.

Deși o rolă de folie nu e scumpă – costă între 5 și 9 lei – și te ține câteva luni, putem să încercăm să consumăm mai puțin plastic de unică folosință pentru a proteja mediul. Există destule soluții, unele mai accesibile, altele mai scumpe.

Căștile reutilizabile

Arată ca niște căști de duș, dar sunt dintr-un plastic mai gros care poate fi ușor spălat și refolosit. Sunt folositoare mai ales pentru a acoperi boluri/farfurii/oale și a feri conținutul de alte mirosuri din frigider, deshidratare și contaminare. La fel de bine le poți pune peste bolurile în care lași aluat la dospit.

Capacele de silicon

Seamănă cu cele de mai sus, dar sunt din silicon solid care poate să reziste chiar și ani dacă e bine întreținut. Dezavantajul e că vin pe dimensiuni destul de stricte și nu prea se pot întinde ca să acopere și un vas puțin mai mare.

Ambalajele cerate

Făcute din bumbac impregnat cu ceară de albine naturală, sunt oarecum etanșe și se pot modela ușor pe formele pe care trebuie să le protejeze – pentru că ceara se înmoaie în contact cu mâna caldă. Se spală ușor cu apă caldă și săpun de vase. Dezavantajele lor e că sunt destul de scumpe și că îți fac mâinile puțin lipicioase. Plus că nu poți să iei un sandviș învelit în ambalaj cerat și să-l pui în poșetă/rucsac, că va strânge toate scamele și biscuiții fărâmați uitate în ele.

Cutiile pentru alimente

Un sandviș stă la fel de bine – ba chiar nu se turtește – într-o cutie de metal sau de sticlă scundă. Orice rest de mâncare se păstrează cel mai bine în recipiente de sticlă etanșe. Există chiar și variante care se pot (oarecum) vida, ceea ce scoate oxigenul din cutie și întârzie uscare/oxidarea.

Pungile din silicon pentru congelator

Există pe piață multe variante de pungi de silicon cu “fermoar” (nu un fermoar real, ci un sistem de închidere etanșă) în care poți pune ce vrei să congelezi, de la fructe la carne sau mâncare gătită. Spre deosebire de pungile de plastic, care se rup ușor și nu pot fi reutilizate chiar dacă vrei, acestea sunt solide și te pot ține ani întregi.

Formele de silicon pentru congelator

Probabil ai văzut în social media nebunia recentă cu formele în care poți congela mâncarea în formă de cub. Au apărut chiar și sisteme de meal planning bazate pe aceste cuburi. Chiar dacă produsele originale sunt scumpe, poți găsi pe piață acum destul variante mult mai accesibile. La fel ca pungile de silicon, se pot închide etanș cu un capac și se pot spăla și refolosi mulți ani.