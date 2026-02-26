„Am avut niște veri grozave cu cocaină”. Un mare baschetbalist, dezvăluiri șocante: „Am început să consum la 14 ani” 

Lamar Odom (46 de ani), campion NBA în 2009 și 2010 cu Los Angeles Lakers, a șocat miercuri cu o mărturisire cutremurătoare. Fostul baschetbalist a recunoscut că este dependent de droguri, scrie site-ul de sport al Hotnews, Golazo.ro.

Lamar Odom a vorbit, într-un podcast găzduit de foștii baschetbaliști Vince Carter și Tracy McGrady, despre problemele sale cu drogurile, dar și despre momentul în care a intrat în comă, în 2015.

„Iubeam drogurile, acum vorbiți cu un dependent. Obișnuiam să consum droguri vara, nu o să ascund asta, am avut niște veri grozave cu cocaină. Acesta era modul meu de a învinge sistemul. Petreceam din greu în timpul verii. Ar fi trebuit să fiu unde sunteți voi, în Hall of Fame, datorită talentului meu pur”, a explicat Odom în podcastul „Cousins”.

„Când aveam 13 ani, oamenii veneau la mine și-mi spuneau: «N-am nicio îndoială că vei ajunge în Hall of Fame».

Filmam un reality show (n.red. – cu fosta sa soție Khloe Kardashian) în timpul sezonului și totuși am câștigat premiul „Sixth Man of the Year” (Cea mai bună rezervă a anului). Știam că am curajul și puterea să o fac. Dar în ceea ce privește măreția și moștenirea mea sportivă, am distrus acest lucru abuzând de droguri, 100%”, a mai spus pivotul.

