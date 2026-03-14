Elveţia a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare americane, invocând neutralitatea sa

Elveţia a anunţat sâmbătă, pentru prima dată de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, că a respins două cereri ale Statelor Unite pentru survolarea teritoriului său, invocând „dreptul la neutralitate”.

Americanii au depus mai multe cereri în acest sens, în special pentru aeronave militare, a declarat guvernul elveţian într-un comunicat, potrivit News.ro.

„În total, au fost respinse două cereri legate de războiul din Iran”, a spus acesta, precizând că a analizat sâmbătă toate cererile depuse de Washington.

Cererile respinse „se refereau fiecare la un avion de recunoaştere” pentru o trecere pe 15 martie în spaţiul aerian elveţian. În schimb, guvernul a aprobat, printre altele, un zbor de întreţinere.

Guvernul elveţian explică că „Statele Unite şi Israelul sunt în război cu Iranul”, în consecinţă „se aplică dreptul la neutralitate”. Acesta subliniază că „dreptul la neutralitate interzice survolurile efectuate de părţile implicate într-un conflict în scopuri militare legate de respectivul conflict”. Sunt autorizate, în schimb, „zborurile în scopuri umanitare sau medicale, inclusiv transportul răniţilor, precum şi survolurile care nu au nicio legătură cu conflictul”.