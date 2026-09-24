„Am crescut în comunism și de fapt nu mi-a lipsit nimic”. Mărturia Melaniei Trump la Fox News naște semne de întrebare

Prima doamnă Melania Trump a vorbit miercuri dimineață cu entuziasm despre copilăria petrecută sub comunism în Slovenia, într-un moment în care soțul ei, președintele SUA, și televiziunea la care a fost invitată, Fox News, atacă în mod constant comunismul.

„Am crescut sub comunism și, de fapt, nu mi-a lipsit nimic”, a declarat miercuri Melania Trump, soția președintelui SUA, pentru Fox News Business.

„Simt că am avut o copilărie foarte frumoasă, iar părinții mei mi-au oferit o copilărie frumoasă alături de familia mea”, a spus ea, potrivit Mediaite.

Ea a răspuns astfel la o întrebare a moderatorilor despre felul în care est-europenii percep ideea de libertate.

„De ce oare europenii din Est, precum dumneavoastră, înțeleg pe deplin darul libertății mai bine decât europenii din Vest — și, uneori, mai bine decât americanii? Ce anume are legătură cu modul în care ați crescut?”, a întrebat unul dintre moderatorii Fox News.

„Da, sunt anumite lucruri de care trebuie să fii conștient și trebuie să ai grijă la ce faci – nu e la fel de liber ca aici, în Statele Unite. Acum vremurile s-au schimbat, dar pe vremea când eram mică, nu era așa”, a insistat prima doamnă.

Născută în 1970 în comunism

Melania Trump, scrie Newsweek, a crescut în Iugoslavia socialistă, o federație condusă de comuniști care a luat naștere după cel de-al Doilea Război Mondial. Slovenia era una dintre cele șase republici ale Iugoslaviei, alături de Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Macedonia.

Iugoslavia a fost condusă de liderul comunist Josip Broz Tito, dar sistemul său diferea de modelul sovietic. După ce Tito s-a rupt de Iosif Stalin în 1948, Iugoslavia a urmat propria formă de socialism.

Slovenia era cea mai dezvoltată economic dintre republicile Iugoslaviei. După moartea lui Tito în 1980, tensiunile economice și politice au crescut, iar Slovenia s-a îndreptat spre o democrație multipartită și spre independență.

Slovenia a organizat primele alegeri multipartite în 1990 și și-a declarat independența față de Iugoslavia pe 25 iunie 1991. Melania, născută în 1970, și-ar fi petrecut copilăria și adolescența sub sistemul comunist al Iugoslaviei, înainte ca Slovenia să devină o țară independentă.

Atacurile lui Trump la adresa comunismului

Comentariile Melaniei Trump despre comunism au ieșit în evidență, potrivit Mediaite și Newsweek, având în vedere contextul politic din SUA.

Președintele Donald Trump și Fox News au criticat în mod constant comunismul. Ei și-au intensificat această abordare pe fondul ascensiunii democraților socialiști în cadrul partidului aflat acum în opoziție în SUA.

Trump a folosit în repetate rânduri cuvântul „comunist” atunci când i-a criticat pe democrați și pe unii politicieni asociați cu mișcarea de stânga. „Se autointitulează democrați socialiști, dar, de fapt, sunt comuniști”, a spus el.

„Comunismul este un ratat și va rămâne așa pentru totdeauna”, a spus Trump într-un discurs ținut de 4 iulie.

„Războinicii noștri nu au luptat împotriva comunismului pe câmpurile de luptă din întreaga lume doar pentru ca această amenințare să-și arate din nou fața urâtă chiar aici, în America. Nu vom permite ca asta să se întâmple”, a asigurat el.