După mulți ani de experiență în comerț, Mădălina Manolache a decis, în urmă cu trei ani, să facă pasul către antreprenoriat și să construiască un business propriu: eMagyl. A pornit la drum cu dorința de a avea mai multă libertate și un program mai flexibil, dar realitatea antreprenoriatului s-a dovedit diferită de așteptări. Astăzi, una dintre principalele sale provocări este dezvoltarea afacerii și deschiderea unei noi locații.

Decizia de a deveni antreprenoare a venit după o perioadă îndelungată petrecută în comerț. Experiența acumulată în domeniu a încurajat-o să încerce ceva nou, de data aceasta pe cont propriu. „Lucrez în comerț de foarte mulți ani și am zis că e momentul să fac ceva nou. Ceva pentru mine”, povestește Mădălina Manolache despre momentul în care a decis să își construiască propriul business.

La început, antreprenoriatul i s-a părut o oportunitate de a-și organiza altfel timpul, de a avea un program mai lejer și de a petrece mai mult timp cu familia. Startul a fost unul bun, inclusiv datorită susținerii pe care a primit-o. Nu a pornit de la zero în ceea ce privește experiența profesională, iar acest lucru a contat în primii pași. „Începutul a fost ușor. Pentru că am avut susținere. N-am plecat de la zero în antreprenoriat. A fost ușor și frumos”, spune aceasta.

Creșterea, o provocare mai mare decât începutul

Dacă lansarea afacerii nu a venit cu obstacole majore, dezvoltarea ei s-a dovedit o provocare diferită. Pentru Mădălina Manolache, dificultatea nu este doar să construiești un business, ci să îl faci să crească și să îi menții evoluția: „Mi se părea cel mai greu să crești și să te menții.”

Businessul a fost finanțat printr-un credit, o soluție care i-a permis să facă primii pași și să pună bazele afacerii. Însă, la trei ani de la început, atenția sa se îndreaptă tot mai mult către următoarea etapă de dezvoltare. Unul dintre obiectivele pe care și le-a propus este deschiderea unei noi locații, un plan la care se gândește de aproximativ jumătate de an, dar care nu s-a concretizat încă. „Îmi doresc de vreo jumătate de an să deschid o nouă locație și până acum nu s-a întâmplat. Nu știu dacă nu fac eu ceva corect sau dacă nu e momentul potrivit, dar pentru mine acum creșterea e o provocare”, mărturisește Mădălina Manolache.

Mitul programului flexibil: antreprenoriatul nu înseamnă mai mult timp liber

Una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat în acești trei ani este legată de diferența dintre imaginea antreprenoriatului și realitatea de zi cu zi. Ideea că un business propriu îți oferă automat mai mult timp liber, flexibilitate și independență este, în opinia sa, un mit care merită demontat. „A fi antreprenor pare ușor. Pare așa cum credeam eu, că o să ai un program mai lejer, o să stai mai mult cu copiii, că nu ai șef, dar de fapt nu e așa deloc”, spune ea.

Lipsa unui șef în sensul clasic al cuvântului nu înseamnă lipsa responsabilităților. Dimpotrivă, antreprenorul ajunge să fie permanent conectat la propria afacere, iar absența sa poate afecta activitatea acesteia. „Nu ai șef teoretic. Dacă nu ești în businessul tău, nu poți să faci nimic. Nu ai weekenduri, nu ai opt ore niciodată”, explică antreprenoarea.

Cu toate acestea, există și satisfacții care compensează efortul. Pentru Mădălina Manolache, una dintre cele mai importante este sentimentul că rezultatele sunt construite prin propria muncă, dar și relațiile pe care reușește să le dezvolte în jurul afacerii. „Ai satisfacția lucrurilor făcute de tine. Eu am o satisfacție a muncii, a modului în care ajut oamenii, a echipei pe care o am și a relațiilor pe care le creez cu oamenii mei”, spune aceasta.

Antreprenoriatul nu ține de gen

Întrebată dacă a simțit că statutul de femeie antreprenor i-a influențat parcursul profesional, Mădălina Manolache spune că nu a întâmpinat dificultăți sau forme de respingere din partea colegilor și colaboratorilor. În experiența sa, diferențele dintre femei și bărbați nu reprezintă un factor determinant în desfășurarea unei afaceri. Mai importantă este capacitatea de a construi, de a conduce și de a gestiona responsabilitățile unui business.

„Nu mi se pare că suntem favorizate într-un fel sau defavorizate. Businessul este business, indiferent de genul pe care îl ai”, consideră antreprenoarea.

După trei ani de activitate, experiența Mădălinei Manolache conturează o perspectivă realistă asupra antreprenoriatului: începutul poate fi mai ușor decât te aștepți, mai ales atunci când ai experiență și susținere, însă dezvoltarea presupune răbdare, efort constant și capacitatea de a rămâne implicat. Iar libertatea de a fi propriul șef vine la pachet cu o responsabilitate care nu ține cont nici de program, nici de weekend.

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construiască și să dezvolte propriile afaceri. Prin povești autentice, resurse utile precum

Startarium, oferit de Impact Hub, și perspective relevante, Calea BRD aduce în prim-

plan provocările, reușitele și oportunitățile din parcursul antreprenorial, contribuind la

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Articol susținut de BRD