FOTO „Am făcut naveta la serviciu cu ea”. O Dacia Lăstun, una dintre puținele funcționale în țară, vedetă la o paradă retro

Un autoturism Dacia Lăstun, singurul din județ-ul Prahova și unul dintre foarte puținele funcționale din țară, a fost una dintre vedetele Retro Paradei Primăverii, un eveniment organizat, sâmbătă, la Ploiești, de filiala județeană a Retromobil Club.

Proprietarul Daciei Lăstun, Dumitru Ion, spune că autoturismul pe care îl deține îi aduce satisfacții.

„Eram șofer pe un Papuc, duceam muncitori, și am văzut-o undeva lângă un bloc, sub un pom și am întrebat un coleg care stătea în zona respectivă a cui este. Mi-a zis că proprietarul e în America, am reușit să iau legătura cu el, am luat-o, am desfăcut-o complet acasă, am pus piese noi, am pus suflet la ea, am făcut absolut totul nou. Când au văzut-o colegii cum arată… minunată! (…) Am făcut naveta la serviciu cu ea, era în oraș serviciul, am fost foarte mulțumit de ea. Ce m-a încântat la ea a fost faptul că este ideea noastră originală românească. Au contat și caracteristicile – economică, pe benzină, pentru fâțâială prin oraș și în jurul lui… Am fost foarte mulțumit”, a povestit acesta, pentru Agerpres.

Dacia Lăstun la Retro Parada Primaverii, eveniment organizat de Retromobil Prahova. Sursă foto: Agerpres

Ulterior, Dumitru Ion s-a decis să păstreze autoturismul și să îl înscrie ca vehicul istoric.

„Când am zis că nu mai merge, am decis să o păstrez. Vopseaua a fost ceva cu galben, ceva plăcut, dar ca să o înscriu ca autoturism istoric, trebuia să fie cum era din fabrică și așa am făcut-o. E singura mașină istorică și mă mândresc cu ea. Sunt mulțumit de ea, mă ascultă, pornește bine”, a spus el râzând.

Potrivit lui Mihai Atanasiu, președintele reprezentanței județene Prahova a Retromobil Club România, evenimentul de sâmbătă a reunit aproape 90 de autovehicule istorice, multe de producție românească – Aro, Dacii, dar și mașini americane foarte frumoase care dau bine la public.