„Am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital”. O jurnalistă vorbește despre experiența într-un mare spital din București

Adina Popescu, jurnalistă și autoare de cărți pentru copii, povestește, într-un articol publicat în Dilema Veche, experiența trăită după ce a suferit o dublă fractură, la umăr și la tibie. La Spitalul de Urgență Floreasca din București, spune că a așteptat 6 zile pentru o operație, în condiții pe care le descrie drept „inumane, de război”. Care este reacția spitalului.



Ea spune că din cauză că medicii de la „Floreasca” i-au amânat operația 6 zile, timp în care era imobilizată la pat, cu mâna și piciorul în ghips, a ales, în cele din urmă, să se opereze la „privat”. Costurile au fost de 8.000 de euro, afirmă ea.



„Timp de șase zile, imobilizată complet, nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital căruia i se făcea din când în când un calmant”, a scris Adina Popescu în Dilema Veche și pe pagina sa de Facebook.



Contactat vineri de HotNews, managerul Spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru, spune că aflat din presă despre acest caz și că l-a convocat la discuții, luni, pe seful Secției de Ortopedie. Spitalul a reacționat apoi și printr-un comunicat, în care spune că face verificări.

„Poate că ar fi fost mai bine să rămân acolo”

Adina Popescu a căzut pe scări la începutul lunii august și a suferit o dublă fractură, de umăr și tibie. A fost dusă inițial la Spitalul din Câmpina, apoi la Spitalul Județean Ploiești, unde medicii au constatat că fracturile necesitau intervenție chirurgicală.

A ales, apoi, să își continue tratamentul în București, la Spitalul Floreasca: „Am decis să plec de la Ploiești, pornind de la niște prejudecăți și de la lucrurile negative pe care le aflasem de-a lungul timpului despre acest spital. Poate că ar fi fost mai bine să rămân acolo, nu mai contează acum”.

Pentru că transferul s-a făcut din dorința sa, nu a putut fi transportată gratuit cu ambulanța de la Ploiești în Capitală, așa că a apelat la o ambulanță privată, pentru care a plătit 1.700 de lei.

„Aici a început cu adevărat coșmarul”

La București, după investigațiile realizate la Unitatea de Primiri Urgențe, a fost internată în secția de Ortopedie a Spitalului „Floreasca”. „Aici a început cu adevărat coșmarul”, spune jurnalista.

Potrivit relatării sale, medicii i-au spus că este o urgență și că va fi operată în aceeași zi. Spune că, în așteptarea operației, a stat ore întregi fără să bea apă, imobilizată la pat:

„Nu de mâncare îmi ardea mie, dar eram foarte deshidratată după tot periplul chinuitor prin care trecusem, iar în salon erau 30 de grade, îmi crăpaseră buzele de sete, la un moment dat o asistentă mi-a dat o cîrpă cu care să mi le umezesc, am așteptat, orele treceau greu și nu aveam nici o veste”.

Așteptarea s-a prelungit însă până târziu în noapte, când a aflat că intervenția chirurgicală fusese amânată. O colegă de salon o avertizase că „de obicei, aici aștepți cu zilele să te opereze”.

„Condițiile din spital erau unele de război”

De aici, spune jurnalista, a început o perioadă de șase zile în care operația ei a fost amânată succesiv, deși nu se putea deplasa „nici zece centimetri mai încolo”.

Spune că, în tot acest timp, una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat a fost căldura din salon, în zile când temperatura de afară ajungea la aproape 40 de grade, iar aerul condiționat nu funcționa:

„Transpiri non-stop, transpirația ți se scurge pe sub ghips, toate geamurile și ușile erau larg deschise și nu se simțea nici măcar o adiere.

Condițiile din spital erau unele de război (în tranșee). Este inuman să ții niște oameni care nu se pot mișca/spăla/răcori în niciun fel în saloane fără aer condiționat, atunci cînd afară sunt 40 de grade”

Teoretic, instalația (de aer condiționat – n.red.) exista, dar nu funcționa, asistentele ridicau din umeri – e o firmă externă care se ocupă, au venit de două ori, dar n-au reușit să repare nimic”.

Adina Popescu mai spune că în tot acest timp, a ținut lângă ea „geanta plină de bancnote de 10 lei pe care mă străduiam să le împart în dreapta și-n stînga cu singura mână disponibilă”: „Niciodată nu am știut cum să dau șpagă, mai ales că am făcut parte, ca jurnalist, din multe campanii împotriva corupției mici, e total împotriva principiilor mele, dar cînd ești într-o situație disperată în România – o țară europeană, în anul 2026 –, îți uiți toate principiile”.

Ea vorbește și despre mâncarea „vag comestibilă” primită în spital: „Nu sunt pretențioasă, dar n-am putut să mănânc mai nimic, iar prin a patra zi am făcut și anemie (au contribuit și fracturile), am început să am palpitații și nu știam de ce, abia în spitalul privat unde m-am mutat ulterior am identificat cauza”.



Jurnalista mai spune că după ce a început să aibă palpitații „nu s-a îngrijorat nimeni”: „Mi-au făcut doar un EKG, în 24 de ore nu a venit nici un cardiolog”.

„Dacă aș fi în locul dumneavoastră și aș avea posibilități financiare, n-aș sta o zi internat în acest spital”

După primele două zile de internare, Adina Popescu a început să se gândească să se transfere la un spital privat. Mai ales după ce „o vizitatoare mi-a povestit că mătușa ei zăcuse zece zile în același spital fără să o opereze nimeni și pînă la urmă au operat-o la Monza”.

Chiar doctorul ei de la „Floreasca”, susține Adina Popescu, a încurajat-o să se opereze la privat: I-a spus că „Sigur că, dacă aș fi în locul dumneavoastră și aș avea posibilități financiare, n-aș sta o zi internat în acest spital”. „I-am mulțumit pentru onestitate. Mi-a mai zis că este spre binele meu să fiu operată cît mai repede, dar nu el hotărăște cine intra în sala de operație, nu el face listele, el doar operează.”



Dar pentru că „o prietenă avea un amic doctor la Floreasca, a vorbit, a insistat, s-a stabilit că voi fi operată luni (în a șasea zi de internare – n.red.).”

Decizia de a se opera la privat

Luni dimineață însă, „pila mea mititică nu a mai funcționat, nu mai eram pe nici o listă de priorități, doctorul mi-a zis că nu știe cînd mă operează, din nou nu el decide, poate azi, poate mîine, poate miercuri. Cînd le-am spus că mă transfer în privat, doctorii, mai ales șeful de secție, cel cu listele, mai că n-au jucat tontoroiul de bucurie (își permiteau pentru că aveau picioarele întregi) – mai scăpaseră de un mușteriu”, continuă Adina Popescu.

„Ne pare rău că nu v-am putut ajuta mai mult!”, spune Adina Popescu că i-a spus personalul din secție, înainte de transferul la privat.

La spitalul privat, intervenția chirurgicală și tratamentul au costat-o, potrivit propriilor declarații, 8.000 de euro. Jurnalista spune că, în mod obișnuit, nu și-ar fi permis această sumă și că a putut achita costurile pentru că își vânduse recent apartamentul din București. „Dar am fost tratată ca o ființă umană”, încheie ea.

Spitalul Floreasca spune că face verificări

Contactat vineri de HotNews, managerul Spitalului Floreasca, Bogdan Zidaru, spune că a aflat din presă despre caz, dar nu are deocamdată alte informații. Șeful secției de Ortopedie din spital, unde Adina Popescu a fost internată timp de 6 zile, este momentan în concediu. El va reveni luni dimineață, când a fost convocat la o discuție cu conducerea spitalului, pentru a explica ce s-a întâmplat.



Într-un comunicat de presă transmis ulterior, Spitalul Floreasca spune că „a luat act de aspectele prezentate în articolul publicat și a dispus de îndată verificarea internă a acestora”.

„Sunt analizate documentele medicale, traseul clinic al pacientei, modul de acordare a îngrijirilor, programarea intervenției chirurgicale și toate celelalte împrejurări semnalate. Verificarea va include solicitarea de puncte de vedere din partea personalului implicat și confruntarea acestora cu evidențele medicale și administrative”, transmit reprezentanții spitalului.

Ei mai spun că „în cazul în care vor fi constatate abateri, vor fi luate măsurile legale și administrative care se impun”.

„Din respect pentru confidențialitatea datelor medicale, instituția nu poate comunica public informații referitoare la diagnosticul, tratamentul sau evoluția unei persoane identificabile fără respectarea condițiilor prevăzute de lege. Concluziile verificării vor fi comunicate în limitele permise de legislația aplicabilă”, mai spun reprezentanții spitalului.