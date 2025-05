Am învățat să gândesc ca un om căruia i se livrează conspirații, pentru ca algoritmii să mă ducă în bula dezinformării. Ce am descoperit

Ca după fiecare rundă de alegeri prezidențiale în România, apare și acum discuția despre „reconcilierea națională”, despre nevoia de a construi punți între cele două Românii, una dintre ele fiind în prezentă în cercurile pline de conspirații, întreținute de rețelele sociale.

Nu cred că putem reconstrui încrederea națională cu mesaje naive de tip „să fim buni unii cu alții”. Acest optimism generalizat, deși bine intenționat, ignoră realitatea. Nu poți combate ani de propagandă și manipulare sofisticată pe rețelele de socializare, cu zâmbete și discursuri de pace.

Reconstrucția încrederii sociale are nevoie de o strategie științifică, multisectorială, cu accent pe educație, psihologie socială și igienă informațională. Autoritățile statului trebuie să se implice pentru a construi această strategie și pentru a o aplica.

Realitatea este că o parte a societății este prinsă în plasa unei rețele de dezinformare bine organizate, care exploatează fricile colective pentru a produce ură și radicalizare.

De la spartul televizorului, la plâns în hohote

Această parte a societății am urmărit-o luni întregi pe rețelele de socializare, am ascultat-o și am analizat-o. Este o parte a societății captive. Nu a fost ușor să ajung în mijlocul acestei bule despre care nu știam prea multe lucruri până la alegerile din noiembrie 2024. Sunt falii uriașe în societate, astfel încât este extrem de greu ca cele două Românii să interacționeze. A trebuit să învăț să gândesc ca un „conspiraționist” pentru ca algoritmii de pe rețelele de socializare să mă dibuie și pe mine și să mă introducă în rândul celor expuși dezinformării.

Așa am aflat că nimic nu le schimbă acestor oameni convingerile modelate de către rețelele conspiraționiste. Contrar multor opinii, nu sărăcia este marea problema reclamată de aceștia, mulți câștigă mult peste media din țară, chiar se laudă cu veniturile lor, ci teama. O frică irațională, cultivată în ani de zile.

Niciun argument rațional nu funcționează când teama este deja instalată

Frica este un catalizator puternic. Conspirațiile despre vaccinuri, „dungile pe cer” sau „sexualizarea copiilor” sunt create pentru a stârni exact această teamă, care anulează complet capacitatea de raționament.

Sunt orbiți cu teorii ale conspirației, au numeroase temeri nejustificate, precum „forțarea copiilor să intre în rândul LGBTQ” sau „exterminarea în masă”, prin vaccinări și împrăștierea de substanțe toxice cu ajutorul avioanelor. De aici începe totul, de la fricile care sunt deja puternic înrădăcinate în mentalul colectiv.

În contextul alegerilor prezidențiale, două mari teme au fost exploatate masiv pe rețelele de socializare, în special pe TikTok: dacă nu câștigă „suveraniștii”:

Copiii noștri vor fi victimele propagandei LGBTQ Copiii vor fi trimiși la război.

În acest război propagandistic, niciun argument rațional nu funcționează când teama este deja instalată în creierul acestor oameni.

Am urmărit reacțiile lor după ce a pierdut alegerile George Simion, candidatul „suveraniștilor”. Unele dintre aceste reacții au fost disproporționate, am văzut imagini cu oameni care spărgeau televizoare, care își tăiau actele de identitate și care plângeau, susținând că de acum „copiii noștri sunt în pericol”, „ne vor lua copiii la război” sau „îi vor obliga să fie LGBTQ”. În mintea lor, imaginea lui Nicușor Dan este asociată cu aceste spaime.

„Alfabetizarea” media – o urgență

Nu vom repara această ruptură în societate cu slogane despre empatie, ci cu măsuri guvernamentale, sistemice și durabile, bazate pe studii, menite să destructureze rețelele de dezinformare și să educe populația.

Este nevoie să fie adunați la masă specialiști în comunicare, psihologi, specialiști în neuroștiințe, analiști de date, specialiști în marketing digital etc și să pună la punct o strategie guvernamentală.

Dacă vrem cu adevărat reconciliere și reconstrucție, trebuie să începem cu cel mai important pilon: educația. Este nevoie de introducerea urgentă a educației digitale și media în școli, începând chiar din gimnaziu. O materie separată, obligatorie, prin care elevii să învețe să identifice știrile false, să înțeleagă mecanismele manipulării și să-și construiască gândirea critică.

„Alfabetizarea” media este esențială în lupta împotriva dezinformării. Este și o urgență, mai ales că deja s-au format generații care nu știu să separe adevărul de ficțiune.

Educația digitală, reglementarea spațiului informațional, sancționarea celor care dezinformează cu rea credință și promovarea gândirii critice sunt singurele punți reale care pot fi construite între cele două Românii.

Dezinformarea, o industrie bine organizată

Dezinformarea a devenit o industrie, materia primă fiind mintea umană, fiind exploatate masiv emoțiile preexistente. Oamenilor le sunt servite zilnic narative menite sa le întrețină credința în teoriile conspirației și pentru a-i radicaliza. Este o uriașă rețea de manipulare, bine coordonată, care exploatează emoțiile oamenilor și vulnerabilitățile lor.

Cazul programului educațional Evars din Franța, privind introducerea unor noțiuni de igienă și sănătate, este revelator. Mai întâi, apare un fals, cum că Franța ar fi legalizat pedofilia, vizați fiind copiii de grădiniță și din clasele primare.

Apoi, falsul este diseminat anonim, după care este validat de influencerii conspiraționiști de pe rețelele de socializare. În bula „suveraniștilor” am întâlnit des mesajul că și în România va fi adoptat programul Evars, dacă nu câștigă George Simion.

Tactica este simplă, apare ca din neant informația falsă, este răspândită masiv sub formă de zvon, apoi este validată de către o persoană cu mulți urmăritori. Cantitatea, nu calitatea informației, contează, iar cu cât se distribuie mai mult, mai variat și mai rapid, cu atât este mai eficientă manipularea.

Este o tehnică de propagandă rusească „firehose of falsehood” (furtunul cu minciuni), despre care au scris și jurnaliștii de la Context într-un articol referitor la modul în care sunt răspândite teoriile conspirației pe TikTok. Sunt metode de dezinformare folosite de Rusia, în beneficiul extremei dreapta, în țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv România.

Uneori, chiar persoane cu funcții publice contribuie la validarea teoriilor conspiraționiste. Fostul deputat Mihai Lasca a trimis, în urmă cu doi ani, către Autoritatea Aeronautică Civilă o interpelare în care a solicitat să explice ce sunt liniile albe pe cer, alimentând teoria ca avioanele pulverizează substanțe chimice peste populație, nu ca sunt dâre normale de condens.

Un alt caz este cel al medicului de la Iași Răzvan Constantinescu, renumit pentru răspândirea de fake news-uri și teorii anti-vacciniste și promovat intens de către televiziunea Russia Today International. Fiind medic, mulți oameni nu pot concepe că poate dezinforma cu rea-credință.

Teama din societate și manipularea pe seama ei pot dispărea doar cu educație, informație verificată, discurs public rațional și politici publice coerente. Astfel, un popor manipulat nu se liniștește cu îndemnuri vagi la „unitate națională”, ci cu intervenții ferme și bine gândite.