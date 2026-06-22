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StartupCafe.ro

„Am jurat că nu mai fac turism”. Prima oară, după ce același autocar s-a stricat de două ori, pe ploaie, în drum spre Revelionul de la Paris. Acum Christian Tour valorează aproape 80 milioane EUR

Andrei Georgescu
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Christian Tour, unul dintre cei mai mari operatori de turism din România, a debutat luni, 22 iunie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), devenind primul operator de turism listat la cota principală a Bursei. Compania a atras 28,4 milioane de euro în oferta publică inițială derulată în perioada 21-28 mai și este evaluată la aproximativ 78,3 milioane de euro la prețul de listare.

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