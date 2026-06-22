„Am jurat că nu mai fac turism”. Prima oară, după ce același autocar s-a stricat de două ori, pe ploaie, în drum spre Revelionul de la Paris. Acum Christian Tour valorează aproape 80 milioane EUR

Christian Tour, unul dintre cei mai mari operatori de turism din România, a debutat luni, 22 iunie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), devenind primul operator de turism listat la cota principală a Bursei. Compania a atras 28,4 milioane de euro în oferta publică inițială derulată în perioada 21-28 mai și este evaluată la aproximativ 78,3 milioane de euro la prețul de listare.

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