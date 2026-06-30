„Am peste 12 ani de experiență”. Cum au fost păcăliți zeci de români să-și investească economiile în investiții fictive

O rețea internațională formată din peste 250 de persoane, care pretindeau că sunt consultanți financiari și convingeau oameni să-și investească economiile, a fost destructurată de autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat marți Poliția Română. Rețeaua a strâns 3,6 milioane de lei de la victime.

„Am destructurat o rețea internațională formată din peste 250 de persoane, specializată în fraudă prin investiții fictive. Zeci de români au fost convinși să îți investească economiile în platforme care existau doar pe ecrane. Experiența lor nu era în investiții, era în manipulare”, potrivit Poliției Române.

Cum funcționa schema prin care au fost păcăliți zeci de români

Autoritățile spun că 43 de victime au fost convinse prin reclame care imitau companii precum Hidroelectrica sau videoclipuri create cu inteligența artificială în care apăreau guvernatorul BNR sau persoane de afaceri care garantau profitul investițiilor.

Rețeaua acționa prin call-centere din Ucraina, iar victimele erau contactate de pretinși consultanți financiari și erau convinse să transfere sume de bani, să comunice date ale cardurilor bancare sau să instaleze aplicații de acces de la distanță. Astfel, autorii au obținut acces la conturi de internet banking ale victimelor.

„Când nu mai puteau obține alți bani, platformele deveneau inaccessible, iar comunicarea cu așa-zișii consultanți înceta”, mai spune Poliția Română.