Am răspuns la un apel de la „bancă” și am rămas fără 3.500 de lei

Tot mai mulți români cad victime unor fraude din ce în ce mai sofisticate. Prin seria „Protejează-i pe ai tăi”, vrem să arătăm cum funcționează aceste capcane digitale prin mărturii reale, să explorăm ce greșeli facem fără să ne dăm seama și, mai ales, cum putem evita astfel de situații. Cu ajutorul unor instrumente precum Call Monitor și Help Mama, dezvoltate de Salt Bank, poți fi mereu cu un pas înaintea escrocilor atât pentru tine, cât și pentru cei dragi din jurul tău.

Era marți dimineață. Mergeam pe jos spre birou, aveam o cafea într-o mână și telefonul în cealaltă, cum fac de obicei când răspund la mailuri sau verific calendarul zilei. Mă grăbeam să ajung la o ședință și eram cu mintea în cinci locuri. Telefonul a sunat. Pe ecran, un număr care părea un telefon fix local.

„Bună dimineața, domnul X-ulescu vă sunăm de la Y Bank, Departamentul Antifraudă. A apărut o tentativă de acces suspect în contul dumneavoastră. Avem nevoie de câteva confirmări rapide ca să blocăm tranzacțiile.”

Vocea era clară, profesionistă, deloc agresivă. Totul părea în regulă. Mi-au zis că s-a încercat o autentificare de pe un dispozitiv necunoscut în cursul nopții. Au știut să-mi spună câteva date personale despre mine și exact cât am în cont. Mi-au zis că, pentru siguranță, trebuie să îmi confirme identitatea, apoi să-mi trimită un cod de validare „pentru anulare”.

Când am primit codul prin SMS, părea să vină de la bancă. L-am dictat fără să ezit. Apelul s-a încheiat politicos cu „Vă mulțumim, contul este acum în siguranță.” Zece minute mai târziu, când am deschis aplicația, am văzut că erau retrași 3500 de lei. Transfer către o firmă cu un nume complet necunoscut.

Am sunat imediat la banca mea, de data asta pe numărul de pe site. Operatoarea mi-a confirmat că nu inițiaseră niciun apel și că fusesem victima unei fraude telefonice prin spoofing.

„Domnule, banca nu cere niciodată coduri prin telefon. Nici nu vă solicităm date sensibile în apel. Acel cod pe care l-ați dictat a fost, de fapt, un cod de autorizare a unei plăți.”

A urmat procedura: cont blocat, parolă schimbată, formular de sesizare fraudă. Era clar că acești oameni aveau toate datele de acces de la contul meu, poate pentru că le-am introdus pe vreun site cu securitate slabă. M-au sfătuit să merg și la poliție, unde am dat o declarație și am depus capturi de ecran. Mi-au zis că primesc zeci de plângeri similare, cu apeluri care par autentice.

Am așteptat zece zile până să-mi spună banca că banii au fost restituiți. Nu știu nici acum dacă a fost banca care mi i-a returnat din banii lor, că s-au prins că am fost escrocat, sau au fost banii inițiali pe care au reușit cumva să-i recupereze de la cealaltă bancă.

De atunci, sunt mult mai atent. Nu mai răspund oricui. Și dacă pare că sună banca, prefer să închid și să sun eu înapoi.

Call Monitor este o funcție inteligentă oferită de Salt Bank, care te ajută să verifici în timp real dacă apelul pe care îl primești este cu adevărat de la bancă sau de la un escroc care încearcă să te păcălească. Când e activat, Call Monitor îți confirmă direct în aplicație identitatea celui care te sună, astfel încât să știi sigur cu cine vorbești înainte să oferi orice informație personală sau bancară. Este o soluție simplă, dar esențială, care adaugă un strat de siguranță în fața celor mai frecvente și periculoase fraude telefonice.

Articol susținut de Salt Bank