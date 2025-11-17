Am rugat ChatGPT să-mi traducă în cuvinte simple Raportul BNR privind inflația. Iată ce mi-a răspuns

În stilul foarte sec al BNR, Raportul asupra inflației conține lucruri foarte simple, spuse într-un limbaj solemn și ceremonios.

1. Formulările ultra-tehnice care descriu lucruri cotidiene

De tipul: „Ajustarea comportamentului de consum al populaţiei în raport cu modificările de preţuri a continuat într-un ritm prudent.”

Traducere: Oamenii au strâns cureaua. BNR reușește mereu să spună în 20 de cuvinte ceremonioase ceva ce poate fi exprimat în 3-4 cuvinte simple.

2. Eufemisme pentru vești proaste

Expresii precum: „inflaţia se va înscrie pe o traiectorie descendentă, însă de la un nivel mai ridicat decât se anticipase”

care, în limbaj uman, înseamnă: „Ne-am înșelat. E mai mare decât credeam data trecută”. Sau :„Da, inflația scade, dar scade precum liftul dintr-un bloc vechi: lent, cu mici zgomote, și nu știm exact când ajunge la parter.”

3. Tonul solemn cu care spune că oamenii cumpără mai puțin

„Cererea agregată îşi temperează dinamica”

Pare o poezie urbană, dar în realitate înseamnă: nu mai cumpără lumea ca înainte.

4. Energie, taxe, costuri – toți factorii externi și interni au format o solidă coaliție în favoarea scumpirilor

BNR folosește expresii elegante precum „șocuri de ofertă”, dar în practică înseamnă că:

– energia s-a scumpit,

– taxele au crescut,

– salariile împing prețurile în sus…

Pe scurt, ești la o petrecere la care nu voiai să fii invitat.

5. „Balanța riscurilor privind inflația IPC continuă să fie înclinată în sens ascendent, în pofida unor revizuiri în sus ale indicatorului și în runda curentă”

O formulare genială:

– dacă lucrurile merg rău → inflația crește;

– dacă lucrurile merg bine → tot crește (prin presiunile salariale sau prin canalul cererii).

Pe scurt, BNR își spune că inflația e ca vecinul care oricum bate în calorifer, indiferent ce faci.

6. „Costurile unitare cu forța de muncă și-au accelerat dinamica.”

Adică: Salariile cresc mai repede decât răbdarea noastră.

7. „Relaxarea condițiilor financiare nu se prefigurează.”

În română: Dobânzile rămân sus. Da, știm că nu asta e ceea ce voiai să auzi.

8. „Redinamizarea cererii este improbabilă pe termen scurt.”

Adică: Lumea tot n-o să aibă bani ca să cumpere prea multe lucruri.