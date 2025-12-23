Am testat cum e să-mi finanțez renovarea băii în sub 10 minute cu cel mai rapid credit de nevoi personale

Autorul într-o versiune romanțată de AI a băii lui, ceva mai apocaliptică decât realitatea, că în aia reală n-avea loc de poză

Baia mea arată exact ca genul ăla de spațiu vechi pentru care oamenii spun „lasă, mai merge un an”. Cam așa se întâmplă când te muți în fostul apartament al bunicii. Doar că anul ăla se tot repetă, că na, prefer să dau banii pe vacanțe și alte experiențe.

Dar acum nu mai vreau să amân. Anul ăsta o să rezolv. M-am uitat prima oară la colegii de la Lovedeco.ro să văd cât mă costă și au estimat cam 5000-8000 de euro în funcție de dimensiune și finisaje (baia mea e mică, deci aș zice limita de jos). Un pic cam mult pentru economiile mele, așa că am decis să testez cum e să iei un credit de nevoi personale complet online, direct din aplicația Home’Bank de la ING, ca să renovezi o baie banală, nu să-ți schimbi viața.

Contextul e simplu: la ING, 7 din 10 clienți care iau un credit de nevoi personale ING Personal o fac deja 100% digital, din Home’Bank. Fără drumuri, fără adeverințe de venit, fără stat la coadă. Aproape o treime aplică în afara programului clasic de bancă, iar unii o fac noaptea sau în weekend. Mi s-a părut un test bun tocmai, pentru că nu vorbim despre un scenariu ideal, ci despre viața reală, unde deciziile se iau între două taskuri și o cafea rece.

Hai să vedem cât de rapid pot lua un credit

Procesul e destul de simplu. Din meniul principal intri la produse, dar scroll până la ING Personal și deja ai început drumul spre credit.

Imediat aplicația îmi explică tot ce trebuie să știi în mare despre credit, așa că aplic.

Primii pași au implicat să citesc niște acorduri legate de prelucrarea datelor pentru Biroul de Credit și interogarea celor de la ANAF legat de veniturile mele.

Apoi să scriu niște informații despre venitul meu și sursa lui. Nici n-am apucat să clipesc că mi-a zis aplicația că m-au verificat deja la ANAF și la Biroul de Credit, deci sunt eligibil.

Apoi am introdus suma necesară renovării băii, 5000 de euro în lei. M-am simțit un pic trist că mi se alocă suma maximă 133K față de maximul de 200K, dar na, știu și eu ce salariu și economii am, deci înțeleg.

Și gata, all set. O rată decentă pentru posibilitățile mele, un credit cu care să-mi renovez baia explicat foarte clar. Totul în mai puțin de 10 minute, după cum vezi pe ceasul telefonului meu. Partea tare e că nu e doar o simulare fictivă, care se schimbă când iei contact cu banca, nu, ai vezi chiar suma și rata reale la credit.

Concluzia mea, după tot testul ăsta, e mai puțin despre credit și mai mult despre control. Nu despre cât de repede poți lua banii, ci despre faptul că nu te simți împins într-o decizie. Poți începe procesul, îl poți opri, te poți răzgândi și reveni fără să pierzi nimic, fără presiune și fără senzația că cineva stă cu cronometru pe tine. Pentru mine, asta a fost diferența reală față de ideea clasică de „credit”.

Faptul că totul se întâmplă în aplicație, la orice oră, fără drumuri și fără hârtii, schimbă complet contextul. Decizia nu mai e legată de programul unei bănci, ci de momentul în care tu ești pregătit să o iei. Când renovezi o baie, asta contează mai mult decât pare, pentru că nu iei un credit din impuls, ci dintr-o nevoie foarte concretă.

Digitalul nu face decizia mai ușoară, dar o face mai clară. Ai informațiile în față, vezi opțiunile, înțelegi ce urmează și poți lua o hotărâre în ritmul tău. Iar dacă un proces de opt minute poate să înlocuiască stresul unor drumuri și explicații în plus, atunci da, creditul online chiar începe să semene cu un nou standard, nu doar cu un slogan.

