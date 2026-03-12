Trump proclamă că „am câștigat războiul” cu Iranul: „Totul s-a terminat în prima oră”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „am câștigat” războiul cu Iranul, dar că Statele Unite „vor rămâne în luptă pentru a termina treaba”, informează Reuters.

„Nu vrei niciodată să spui prea devreme că ai câștigat. Am câștigat”, a spus Trump la un miting de campanie organizat în Hebron, Kentucky.

„În prima oră, totul s-a terminat”, a continuat liderul de la Casa Albă.

El a afirmat că Statele Unite au scos din luptă 58 de nave ale marinei iraniene.

Trump a avut însă poziții oscilante în privința Iranului: pe de o parte a lăudat armata americană pentru faptul că a slăbit semnificativ capacitățile militare ale Iranului, iar pe de altă parte a respins ideea încheierii rapide a conflictului.

„Nu vrem să plecăm prea devreme, nu-i așa?”, a spus Trump. „Trebuie să terminăm treaba.”

El a susținut că Statele Unite au „distrus practic Iranul”, sugerând că, pentru moment, Washingtonul va continua lupta.

„Nu vrem să revenim aici (în Iran, n.r.) la fiecare doi ani”, a adăugat Trump.