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Opinii /

Am trei copii și sunt obosită. Nu de copii, ci de România 

Senior editor (administrație publică locală, mediu, patrimoniu, cultură, evenimente)

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Ni se întâmplă tuturor, dar nu înseamnă că e normal: în România este extrem de obositor să fii părinte. Nu o spun în calitate de jurnalist, ci de mamă a trei copii, cu vârste cuprinse între unu și opt ani. 

  • Nu vorbesc aici despre nopți nedormite, tantrumuri, maternitate, alăptare. 