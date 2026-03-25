Amazon a cumpărat o companie ce produce roboți „prietenoși”, pe care vrea să-i vândă pentru locuințe și afaceri

Amazon a achiziționat Fauna Robotics, un startup care construiește roboți umanoizi „abordabili” și „prietenoși” pentru consumatori și companii, a anunțat marți compania fondată de Jeff Bezos, fără să dezvăluie însă termenii tranzacției, potrivit CNBC.

„Suntem entuziasmați de viziunea Fauna de a construi roboți capabili, siguri și distractivi pentru toată lumea”, a declarat un purtător de cuvânt al Amazon într-un comunicat remis CNBC.

„Împreună cu expertiza Amazon în domeniul roboticii și deceniile de experiență în câștigarea încrederii clienților în propriile lor locuințe, prin activitățile noastre de retail și de dezvoltare a dispozitivelor, așteptăm cu interes să inventăm noi modalități de a face viața clienților noștri mai bună și mai ușoară”, a adăugat acesta.

Compania Fauna Robotics a fost fondată în 2024 de foști ingineri de la Meta și Google. Mai devreme în cursul acestui an, compania din New York a lansat Sprout, un robot biped cu o înălțime de 1,07 metri și o greutate de aproximativ 22,7 kilograme, conceput să fie „accesibil și prietenos cu oamenii”, precum și „cu adevărat abordabil” pentru dezvoltatorii de software.

Costul unui robot Sprout este de 50.000 de dolari.

Fauna Robotics a declarat la momentul respectiv că a atras Disney și Boston Dynamics, companie deținută de Hyundai, ca primii clienți.

Un robot „Sprout” produs de Fauna Robotics, la o prezentare, FOTO: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Amazon intră pe piața roboților umanoizi, după ce și-a automatizat depozitele

Amazon investește de mai bine de un deceniu în robotică, în principal pentru aplicații în operațiunile sale din depozite. Compania a achiziționat Kiva Systems pentru 775 de milioane de dolari în 2012, aceasta stând la baza Amazon Robotics, divizia sa axată pe automatizarea depozitelor.

Noua achiziție a Fauna Robotics vine după ce Amazon a anunțat chiar săptămâna trecută că a achiziționat Rivr, o companie elvețiană de robotică ce dezvoltă mașini pentru „livrarea la ușa clientului”.

Compania fondată de Jeff Bezos a experimentat anterior cu roboți pentru uz casnic. Amazon a lansat în 2021 un robot personal compact și mobil, numit „Astro”, al cărui preț este de 1.600 de dolari, însă dispozitivul poate fi achiziționat doar pe bază de invitație.

Prin achiziția Fauna, Amazon intră pe piața din ce în ce mai aglomerată a roboților umanoizi. Tesla dezvoltă un robot umanoid numit Optimus și intenționează să îl producă în fabrica sa din Fremont, California.

În ianuarie, directorul general Elon Musk a declarat că firma va transforma fostele linii de producție pentru modelele sale de autoturisme electrice Model S și X într-o „fabrică Optimus”, cu obiectivul de „a ajunge la 1 milion de unități pe an” produse acolo.

Alți concurenți din domeniul roboților umanoizi includ companiile din California 1X, Figure AI, Apptronik, Agility Robotics, precum și compania chineză Unitree.