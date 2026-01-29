Tesla oprește producția a două modele de lux pentru a face loc „armatei de roboți” a lui Musk

În cel mai evident semnal de până acum că Tesla se distanțează de industria auto tradițională pentru a-și muta focusul pe inteligența artificială, CEO-ul Elon Musk a anunțat miercuri, în fața investitorilor, că producția SUV-ului Model X și a sedanului de lux Model S va fi oprită, potrivit The Guardian.

„Este momentul să punem capăt programelor Model S și X”, a declarat Musk, subliniind că viitorul Tesla nu mai stă în mașinile de lux, ci în proiecte precum robotul Optimus, pentru a cărui producție va fi reconvertită chiar fabrica din Fremont, spațiul ocupat anterior de liniile de asamblare ale celor două modele de mașini.

Această schimbare radicală vine într-un moment de declin pentru sectorul auto al companiei. Potrivit The Guardian, cel mai recent raport trimestrial descrie anul 2025 drept o „tranziție de la o afacere centrată pe hardware la o companie de inteligență artificială fizică”.

Deși veniturile din sectorul auto au scăzut cu 11%, iar livrările de vehicule au înregistrat un declin de 16% — afectate în special de scăderea interesului în Europa — Tesla a reușit să depășească așteptările Wall Street.

Cu venituri de 24,9 miliarde de dolari și un profit de 0,50 dolari pe acțiune, gigantul american a surclasat estimările analiștilor, demonstrând că investitorii încă mizează pe viziunea lui Musk. În ciuda primei scăderi a veniturilor totale din istoria companiei (3% față de anul precedent), entuziasmul pentru proiectele de AI a propulsat acțiunile Tesla cu până la 4% în tranzacțiile de după închiderea ședinței bursiere.

Pe fondul declinului vânzărilor auto, Tesla și-a reorientat strategia către proiecte de inteligență artificială, mizând totul pe roboții Optimus și pe flota de Robotaxi autonomi. Deși aceste tehnologii sunt momentan neprobate și departe de a fi profitabile, ele îi permit lui Musk să promită o creștere viitoare fără precedent.

Elon Musk a numit Optimus „cel mai mare produs din toate timpurile”, susținând că acești roboți vor inaugura „o lume fără sărăcie”. Potrivit raportului financiar, Tesla intenționează să demareze producția robotului până la finalul anului 2026, urmând ca acesta să fie disponibil publicului în 2027. În paralel, compania a confirmat o investiție de 2 miliarde de dolari în xAI, startup-ul de inteligență artificială al miliardarului.

Ambiția acestor proiecte se reflectă și în cifre: directorul financiar, Vaibhav Taneja, a anunțat cheltuieli de capital de 20 de miliarde de dolari, o sumă colosală care depășește semnificativ estimările analiștilor de pe Wall Street.

Deși prețul acțiunilor a revenit la un nivel record în decembrie 2025, pe fondul promisiunilor lui Musk privind o „armată de roboți” și a unui pachet salarial potențial de un trilion de dolari, realitatea din piața auto este dificilă.

Produsele emblematice întâmpină probleme: vânzările de Cybertruck au scăzut cu 48% anul trecut. În plus, Tesla a pierdut titlul de cel mai mare producător de mașini electrice din lume în fața gigantului chinez BYD, care a raportat o creștere de 28% a vânzărilor prin oferirea unor alternative mai ieftine.