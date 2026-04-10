Amazon a lansat „Proiectul Houdini” pentru a reinventa cum se construiește infrastructura pentru AI

În interiorul unui centru de date al Amazon Web Services din SUA, FOTO: Handout / Getty images / Profimedia

Amazon încearcă să scurteze radical timpul necesar pentru construirea centrelor de date care alimentează „boom”-ul inteligenței artificiale, printr-o inițiativă cunoscută în interiorul companiei drept „Proiectul Houdini”, relatează Business Insider.

Proiectul numit după celebrul iluzionist și artist al evadărilor își propune să mute o mare parte a procesului de construcție în fabrici, transformând sala principală de servere într-un ansamblu de module mari, preasamblate, potrivit unor documente interne obținute de Business Insider.

Scopul este de a accelera ritmul în care Amazon Web Services (AWS) poate pune în funcțiune noi capacități de calcul, o prioritate care a devenit mai urgentă pe măsură ce cererea pentru inteligență artificială crește accelerat, iar blocajele limitează disponibilitatea.

Compania se așteaptă ca „Proiectul Houdini” să reducă cu luni de zile durata construirii centrelor de date și să elimine zeci de mii de ore de muncă pe șantier, potrivit documentelor interne redactate mai devreme în cursul acestui an.

„Având în vedere necesitatea accelerării livrării centrelor de date”, se arată în unul din documente, „am explorat soluții pentru a muta diferite etape ale construcției centrelor de date într-un mediu de fabrică”.

Un centru de date al Amazon Web Services in New Carlisle, FOTO: Noah Berger / AP / Profimedia

De ce e o provocare construirea centrelor de date pentru Amazon și alte companii

Business Insider notează că această orientare reflectă o constrângere tot mai mare la nivelul întregii industrii de cloud computing.

Creșterea explozivă a domeniului inteligenței artificiale a forțat furnizorii de servicii cloud să își extindă infrastructura într-un ritm fără precedent. Numai Amazon este așteptată să cheltuiască 200 de miliarde de dolari pentru investiții de capital în acest an, o mare parte fiind legată de centrele de date AWS.

Însă construirea acestor facilități uriașe rămâne lentă și complexă.

De la asigurarea energiei, a cipurilor pentru inteligență artificială și a forței de muncă, până la opoziția tot mai mare a comunităților locale și dificultatea de a asambla la fața locului mii de componente, procesul de construcție este încetinit – indiferent cât de mult sunt dispuse marile companii de cloud să cheltuiască.