Șeful celei mai valoroase companii din lume numește trei meserii tradiționale pentru care cererea va crește exploziv în următorii ani

Jensen Huang a renunțat pentru scurt timp în luna mai la geaca neagră de piele pentru care este recunoscut pentru a participa la un eveniment academic organizat de Universitatea Linköping din Suedia, FOTO: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Studenții și angajații tineri tot aud că șansele lor de a-și găsi un loc de muncă vor fi tot mai mici pe măsură ce inteligența artificială amenință posturile de nivel de începători, însă Jensen Huang, directorul general al Nvidia, spune că există mii de locuri de muncă disponibile datorită „boom”-ului accelerat al construcției de centre date, iar numărul lor doar va crește. Tot ce trebuie să facă este să meargă la o școală profesională, scrie revista Fortune.

„Dacă ești electrician, instalator, tâmplar – vom avea nevoie de sute de mii dintre voi pentru a construi toate aceste fabrici”, a declarat Huang într-un interviu acordat recent postului Channel 4 News din Marea Britanie.

„Segmentul meseriilor calificate din fiecare economie va cunoaște o explozie. Va trebui să tot dublezi și să dublezi și să dublezi, în fiecare an”, a declarat Huang, CEO-ul și unul dintre fondatorii Nvidia.

Compania condusă de acesta a fost marea câștigătoare a entuziasmului uriaș față de tehnologia A.I., devenind la jumătatea anului trecut prima companie din istoria care a depășit pragul de capitalizare pe bursă de 4 trilioane (4.000 de miliarde) de dolari.

Nvidia a redevenit cea mai valoroasă companie din lume în noiembrie, după ce un declin al prețului acțiunilor sale a permis Apple să o depășească. Ascensiunea fulminantă de care s-a bucurat Nvidia s-a datorat dominației de care se bucură pe piața unităților de procesare grafică (GPU), cipurile avansate de care sistemele A.I. au nevoie pentru calculele lor complexe.

Investiții masive în centrele de date pentru sistemele AI

Președintele american Donald Trump a anunțat imediat după revenirea sa la Casa Albă în luna ianuarie un proiect de investiții de 500 de miliarde de dolari în centre de date și alte elemente de infrastructură pentru AI.

Revista Fortune notează că absolvenții școlilor profesionale sunt la mare căutare acum în Statele Unite, unde muncitorii din construcții pot ajunge să câștige peste 100.000 de dolari fără o diplomă universitară.

În ceea ce privește Nvidia, producătorul de cipuri a anunțat la sfârșitul lui septembrie că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, probabil cea mai cunoscută companie de AI din lume datorită produsului său fanion – ChatGPT. Investiția este menită să finanțeze dezvoltarea unor centre de date care să folosească procesoarele de inteligență artificială produse Nvidia.

Firma de consultanță McKinsey estimează că, la nivel de industrie, cheltuielile globale de capital pentru centre de date vor ajunge să atingă 7 trilioane de dolari până în 2030.

Huang a spus înspre ce domeniu s-ar îndrepta el, dacă ar fi tânăr

Un singur centru de date de aproximativ 23.000 de metri pătrați poate angaja până la 1.500 de muncitori în construcții pe durata construirii sale, iar, după finalizare, aproximativ 50 de angajați permanenți întrețin clădirea. Însă fiecare dintre aceste locuri de muncă generează alte 3,5 în economia locală, potrivit analiștilor.

Apelul lui Huang pentru mai mulți electricieni, instalatori și tâmplari este în acord cu viziunea sa mai amplă, conform căreia următorul val de oportunități se află în latura fizică a tehnologiei, nu în software.

Întrebat mai devreme anul acesta ce ar studia dacă ar avea din nou 20 de ani, Huang a declarat că s-ar orienta spre disciplinele bazate pe științele fizice.

„Pentru tânărul Jensen, în vârstă de 20 de ani, care a absolvit acum, probabil că ar fi ales… mai degrabă științele fizice decât pe cele software”, a spus el.