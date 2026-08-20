După „zombii de telefon” și „dependenții de selfi-uri”, Bundeswehr-ul are și el un instrument de recrutare: ambalajele de kebab

Campania de recrutare a Bundeswehr-ului (armata germană) are loc în contextul în care Berlinul urmărește să recruteze aproximativ 73.000 de soldați activi suplimentari în următorul deceniu.

Magazinele de kebab din Germania „te caută pentru armata țării”: cetățenii germani se pot înscrie acum în serviciul Bundeswehr-ului scanând codurile QR de pe ambalajele produselor alimentare vândute de magazinele de stradă din toată țara, scrie joi Politico.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Berlin a declarat miercuri, pentru publicația germană Berliner Kurier, că noua campanie de recrutare vizează „nu doar tinerii” care se află în procesul de alegere a unei cariere, ci și „persoanele care doresc să-și schimbe cariera și muncitorii calificați” care iau în considerare o nouă profesie.

Ambalajele de kebab fac parte din ceea ce ministerul numește publicitate „ambientală” – materiale de recrutare plasate în locuri frecventate în viața de zi cu zi de către potențialii candidați.

Conform ministerului, localurile de kebab nu primesc bani, iar operatorii acceptă în mod voluntar să distribuie materialele.

„Restaurantele primesc gratuit ambalajele cu sigla”, a precizat instituția.

Germania nu este prima țară europeană care și-a regândit strategia de recrutare militară în ultimii ani: într-o campanie publicitară din 2019, Armata Britanică s-a adresat „fulgilor de zăpadă”, „dependenților de selfie-uri” și „zombilor de telefon”.

Franța a lansat și ea o campanie multimedia de recrutare la nivel național în 2024, iar Olanda le oferă tinerilor șansa de a petrece un an plătit, în uniformă, încă din 2023.

Această strategie neconvențională de recrutare survine într-un moment în care Berlinul se grăbește să-și extindă forțele armate. La sfârșitul lunii iulie, Bundeswehr-ul număra 186.705 de militari în serviciu activ – cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani -, dar își propune să ajungă la peste 260.000 până în 2035, pentru a îndeplini obiectivele NATO în materie de capacități.