Ambasada SUA, mesaj la o nouă numire: „Parteneriatul cu România se consolidează”

Ambasada Statelor Unite la București a folosit ocazia numirii lui David Galbraith pe postul de adjunct al ambasadorului Darryl Nirenberg pentru a transmite un nou mesaj privind parteneriatul cu România.

Reprezentanța diplomatică a Washingtonului la București a anunțat pe Facebook că David Galbraith este noul adjunct al șefului misiunii la Ambasada SUA din București.

„El se alătură echipei noastre într-un moment în care parteneriatul dintre SUA și România continuă să se consolideze“ și ne bucurăm să îl avem alături de noi, sub conducerea ambasadorului Nirenberg”, a transmis Ambasada SUA.

Semnalul transmis de diplomația americană vine după ce, luna trecută, președintele Nicușor Dan a spus că „relația de încredere dintre România și Statele Unite este la un nivel foarte, foarte bun”.

El a spus că acum există un „parteneriat solid” între România și Statele Unite, cu „perspective bune pentru viitor.”

„Interesele principale ale României față de această relație sunt, în primul rând, de securitate, prezență, trupe americane în România, apoi parte de investiții americane în România”, a declarat șeful statului.

Cine este David Galbraith

Potrivit Ambasadei, Galbraith este ofițer superior al Serviciului Diplomatic American, cu experiență acumulată în cadrul misiunilor sale din Columbia, Birmania, Venezuela, Irak, Arabia Saudită și Egipt.

De asemenea, acesta a avut„ funcții de conducere de nivel înalt ocupate la Washington, inclusiv la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate”.

Printre acestea au fost cea de director al Biroului pentru Africa și Orientul Mijlociu, din cadrul Biroului pentru Afaceri Internaționale privind Narcoticele și Aplicarea Legii, director adjunct al Biroului pentru Afaceri din Europa de Sud, din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, precum și director pentru statele din Golf la Consiliul Național de Securitate.

Galbraith deține o diplomă de master în administrație publică, specializarea dezvoltare internațională, obținută la Harvard Kennedy School, și a lucrat timp de cinci ani în sectorul privat, înainte de a se alătura Departamentului de Stat. Este căsătorit cu Alyce Abdalla, de asemenea diplomată americană; cei doi au trei copii.

„După ce a studiat limba română înainte de sosirea sa (și i-a plăcut foarte mult!), abia așteaptă să o vorbească alături de partenerii și prietenii din întreaga Românie”, a mai transmis Ambasada SUA.