Ambasadorul american la Paris a vrut să-l viziteze pe Sarkozy în închisoare în timpul scurtei sale detenții. Episodul va apărea în cartea fostului președinte

Ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, a cerut permisiunea de a-l vizita pe fostul președinte Nicolas Sarkozy în închisoare în timpul scurtei sale detenții, potrivit Curții de Apel din Paris, care i-a aprobat cererea, transmite Reuters.

Întâlnirea nu a mai avut loc, au declarat surse apropiate lui Sarkozy, deși Kushner și fostul președinte s-au întâlnit în afara penitenciarului.

Sarkozy, președintele Franței între 2007 și 2012, a fost eliberat luna trecută după trei săptămâni de detenție, în timp ce își contestă condamnarea legată de finanţarea campaniei sale victorioase din 2007, când Sarkozy şi apropiaţi ai săi au încercat activ să obţină sprijin financiar de la regimul libian al lui Muammar al-Gaddafi.

Kushner, al cărui fiu, Jared, este căsătorit cu Ivanka, fiica președintelui american Donald Trump, a atras atenția de la sosirea sa la Paris ca ambasador, la începutul acestui an. El însuși a executat o pedeapsă cu închisoarea în Statele Unite pentru contribuții ilegale la campanii electorale și evaziune fiscală, printre alte acuzații. În 2020, a primit grațiere prezidențială din partea lui Trump.

Reuters nu a putut afla de ce Kushner a încercat să se întâlnească cu Sarkozy, care a fost vizitat în închisoare și de fostul său protejat, ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin. Ambasada SUA la Paris nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Departamentul de Stat nu a avut, de asemenea, un răspuns imediat.

Sursele apropiate lui Sarkozy nu au oferit alte detalii, decât faptul că fostul președinte intenționează să scrie despre acest episod în viitoarea sa carte, „Jurnalul unui deținut”, care urmează să apară săptămâna viitoare.

Înalți oficiali americani, inclusiv Donald Trump, au acuzat instanțele franceze că îi tratează nedrept pe politicienii conservatori, încercând să le limiteze sprijinul și să îi țină departe de putere. Când o instanță a condamnat-o în acest an pe lidera de extremă dreapta Marine Le Pen pentru deturnare de fonduri și i-a interzis să candideze la alegerile din 2027, Trump a declarat că este victima unui „lawfare” (folosirea justiției ca armă politică, n.r.).

O delegație a Departamentului de Stat s-a întâlnit cu echipa lui Le Pen la începutul acestui an, după condamnare, a relatat Reuters, însă oferta de sprijin a fost respinsă de consilierii acesteia.

Oficiali din administrația Trump au intervenit, de asemenea, în mod constant în politica europeană, denunțând ceea ce ei consideră a fi reprimarea politicienilor de dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, acuzând autoritățile europene că cenzurează opinii precum criticile la adresa imigrației, în numele combaterii dezinformării.

În august, Kushner a fost convocat la Ministerul francez de Externe, după ce a publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui Emmanuel Macron, în care acuza că Franța nu a făcut suficient pentru a stopa violențele antisemite.

În septembrie, când o instanță din Paris a decis ca Sarkozy să fie încarcerat, fostul lider francez a afirmat că hotărârea subminează statul de drept și încrederea în sistemul de justiție.