Ambasadorul Germaniei la Chişinău revine cu precizări după declarațiile controversate despre identitatea moldovenilor

Afirmațiile au fost traduse eronat, iar intenția nu a fost de a pune sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe, a precizat luni ambasadorul Hubert Knirsch, într-o declarație publicată pe pagina de Facebook a Ambasadei Germaniei la Chișinău.

Afirmațiile care au generat controverse au fost făcute într-un interviu acordat pentru JurnalTV pe 9 iunie.

„Vitalie Călugăreanu m-a întrebat despre „Planul B”, despre unirea cu România. Am răspuns că aceasta este o decizie care ține exclusiv de Republica Moldova și de România. Domnul Călugăreanu a mai menționat însă în întrebarea sa că oamenii din Republica Moldova („noi”) ar vorbi aceeași limbă ca în România și că ar avea aceeași religie. La aceasta am răspuns că, într-adevăr, în Republica Moldova ar exista oameni care vorbesc aceeași limbă, dar ar exista și alți oameni, există unii care ar vorbi două limbi, precum și oameni de religii diferite”, afirmă ambasadorul.

Ambasadorul invocă o greșeală de traducere

În varianta prezentată de presa moldoveană, referindu-se la afirmația că România și Republica Moldova au aceeași limbă și aceeași moștenire culturală, ambasadorul a spus:

„Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii şi valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri”.

Luni, în precizările făcute pe pagina instituției, diplomatul precizează: „În traducerea simultană, expresia «dar și alți oameni» a fost tradusă eronat prin „dar unii gândesc altfel despre aceasta», iar «există oameni care vorbesc două limbi» – prin «… că există două limbi»”.

„Nu a fost intenția mea să pun sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe. Înainte de interviu m-am întâlnit cu reprezentante ale comunității rome și am vizitat cimitirul evreiesc din Mărculești. În cadrul interviului detaliat, am avut ocazia să prezint sprijinul politic și material acordat de către Germania Republicii Moldova, precum și poziția mea față de Rusia”, a declarat ambasadorul.

Cine este Hubert Knirsch

În septembrie 2025, Knirsch a fost numit în funcţia de ambasador al Germaniei la Chişinău.

În perioada 2018-2022, când a fost ambasador al Germaniei în Georgia, Hubert Knirsch a fost acuzat în mai multe rânduri de opoziţia georgiană pro-europeană că a susţinut interesele Rusiei şi ale puterii pro-ruse de la Tbilisi.