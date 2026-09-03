Ambasadorul Rusiei la București, detalii în presa rusă despre ce i-a comunicat astăzi MAE

Vladimir Lipaev s-a prezentat joi la sediul ministerului român de Externe unde a fost convocat ca urmare a incidentelor cu drone de pe Aeroportul Leipzig/Halle din Germania. După, el a dezvăluit cele vorbite într-un interviu pentru agenția de stat rusă Tass.

„În cadrul întâlnirii, partea română şi-a exprimat solidaritatea cu Germania şi a protestat faţă de presupusele acţiuni hibride întreprinse de Federaţia Rusă, menite să divizeze societatea europeană”, a declarat Lipaev pentru TASS, citat de news.ro.

„Din partea noastră, toate aceste acuzaţii au fost respinse ca fiind absurde, ridicole, nefondate şi fără dovezi”, a continuat ambasadorul rus.

Cum a explicat partea română convocarea

În mesajul publicat miercuri pe X, prin care anunță convocarea ambasadorului rus la MAE, ministra Oana Țoiu că „România își exprimă solidaritatea deplină cu Germania și cu celelalte state europene care au fost martore la activități hibride, ingerințe sau provocări nesăbuite și persistente din partea Rusiei.”

Germania a declarat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident și a dispus o serie de măsuri, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

„Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea necesită atât pregătire, cât și disponibilitatea de a impune un cost real agresorului”, explica Țoiu.

Decizia României de a-l convoca pe Lipaev a venit după gesturi similare luate de mai multe state din UE.