Ambasadorul Rusiei spune că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona” căzută la Galați / România „să fie conștientă de posibilele consecințe”

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a contrazis-o luni pe șefa diplomației române, Oana Țoiu, în privința dronei căzute la Galați, într-un interviu acordat TASS, conform News.ro, unde a declarat că a respins categoric, cu ocazia convocării la MAE, „insinuările nefondate”. Diplomatul rus a mai spus că nu a fost stabilită apartenența certă și consideră că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

Lipaev a fost convocat sâmbătă la MAE, după ce o dronă identificată de autorităţi ca fiind rusească a căzut la Galaţi, distrugând un atelier şi avariind un stâlp de electricitate. Incidentul a impus evcuarea a sute de persoane, dat fiind că drona avea încărcătură explozivă, care a fost detonată.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, după convocarea ambasadorului rus, că „este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”.

„O psihoză antirusească”

Răspunzând la întrebarea corespondentului TASS, Vladimir Lipaev a declarat că, în cadrul întrevederii de la MAE României, „a respins categoric insinuările nefondate care denaturează imaginea incidentului şi alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”.

„În primul rând, nu a fost stabilită în mod cert apartenenţa dronei prăbuşite, care ar fi putut fi, de altfel, ucraineană. Nu este clar în ce mod aceasta a ajuns pe teritoriul României: fie a fost doborâtă de mijloacele de apărare antiaeriană, fie a fost deviată prin mijloace de război electronic, fie a fost doborâtă de avioane ale forţelor aeriene, fie a căzut de la sine, aceste întrebări rămân fără răspuns”, a argumentat diplomatul rus.

El susţine că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă, ceea ce face imposibilă identificarea acesteia, întrucât este foarte probabil să fie vorba despre o provocare ucraineană”.

În opinia sa, în acest context, provoacă nedumerire declaraţia ministrului Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, acordată postului Antena 3, potrivit căreia „Ambasadorul ar fi fost de acord că drona ar fi putut fi rusă”.

„România este, de facto, parte la conflict”

Lipaev s-a referit şi la sprijinul acordat de România Kievului.

„Totodată, România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniţii şi echipamente, este, de facto, parte la conflict şi trebuie să fie conştientă de posibilele consecinţe ale acţiunilor sale”, a subliniat Vladimir Lipaev.

În acelaşi timp, „Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenţii la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate şi lipsite de temei”, adaugă ambasadorul rus la Bucureşti.