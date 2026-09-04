Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Ce spun polițiștii

Clădirea în care își desfășoară activitatea Tribunalul și Judecătoria Vaslui au fost vizate de o amenințare cu bombă, iar autoritățile fac cercetări, potrivit Agerpres.

Presupusa plasare a bombei a fost anunțată în cursul dimineții, printr-un e-mail.

Polițiștii spun că, conform verificărilor preliminare, „nu au existat indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală”, iar clădirea nu a fost evacuată.

„Am fost sesizați cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător. În urma sesizării, structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui cu partenerii instituționali”, a declarat IPJ Vaslui într-un comunicat de presă.

Nici activitatea Tribunalului Vaslui și nici activitatea Judecătoriei Vaslui nu au fost afectate.

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