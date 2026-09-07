Amenințare majoră pentru exporturile de cereale ale Rusiei. O țară vecină vrea să impună taxe vamale de 300%

Guvernul Letoniei intenţionează să impună taxe vamale de 300% pentru cerealele provenite din Rusia şi Belarus, în contextul intensificării transporturilor ruseşti prin porturile baltice, a declarat luni premierul Andris Kulbergs, informează Reuters, preluată de Agerpres. Anunțul vine la puțină vreme după ce guvernul de la Riga a interzis importul unor bunuri din Rusia.

Guvernul leton intenţionează să impună tarife vamale de 300% la cerealele care sosesc din Rusia şi Belarus, a declarat luni premierul Andris Kulbergs.

Blocarea unei rute majore de export a Moscovei

Săptămâna trecută, oficialii din Letonia şi ţara vecină Lituania, au declarat că iau în considerare oprirea transporturilor de cereale ruseşti spre porturile lor, după ce Moscova a intensificat tranzitul cerealelor ruseşti prin Letonia şi Lituania, ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra porturilor sale la Marea Baltică.

Potrivit traderilor şi analiştilor, exportatorii ruşi transportă cereale prin Letonia, ţară membră a UE şi NATO, de unde sunt livrate pe alte pieţe.

O interdicţie privind transporturile sau tarife vamale ridicate ar putea bloca o alternativă crucială pentru cerealele ruseşti, într-un moment în care rutele prin Marea Neagră şi Marea Azov au fost paralizate de atacurile ucrainene cu drone.

În ultimul sezon de export, între luna iulie 2025 şi luna iunie 2026, Rusia a exportat 46,3 milioane de tone de cereale prin porturile sale de la Marea Azov şi Marea Neagră, echivalentul a 90% din totalul exporturilor de cereale ruseşti pe cale maritimă.

Restricții dure împotriva mărfurilor rusești

Anunțul lui Kulbergs vine după ce guvernul său a instituit, de la 1 septembrie, interdicția de import asupra unor bunuri de proveniență rusească sau din Belarus.

Interdicția acoperă cărți, ziare și alte materiale tipărite, îmbrăcăminte și alte produse textile, încălțăminte, jucării, jocuri și echipamente sportive.

Ministerul de Externe a declarat că măsura vizează protejarea intereselor de securitate ale Letoniei. De asemenea, aceasta are ca scop reducerea veniturilor din exporturi pentru Rusia și Belarus și restricționarea importului de materiale de propagandă rusești.

Letonia, care se învecinează la est cu Rusia și aliatul acesteia, Belarus, găzduiește o minoritate etnică rusă semnificativă. Guvernul de la Riga este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Ucrainei în apărarea acesteia împotriva agresiunii continue a Rusiei.

Letonia a impus mai multe restricții naționale la importul de mărfuri din Rusia și Belarus, pe lângă sancțiunile UE de la începutul războiului, acum patru ani și jumătate. Valoarea importurilor a scăzut cu 91% din 2022, de la 2,13 miliarde de euro la 193 de milioane de euro anul trecut.