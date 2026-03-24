Amenințările PSD cu ieșirea din coaliție, ironizate din UDMR: „Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”

Vicepremierul Tanczos Barna a ironizat amenințările social-democraților privind ieșirea din coaliția de guvernământ, amintind, la Digi24, că și UDMR a ieşit de la guvernare, dar că nu a spus că părăseşte Guvernul cu şapte luni înainte.

„Şi noi am mai ieşit din coaliţii. Au fost situaţii când am ieşit noi, au fost situații când am fost împinşi pe scări. Noi când spunem că ieşim, a doua zi am ieşit. Punct. Deci noi nu spunem cu şapte luni înainte că s-ar putea să facem, că ne mai gândim, că mai analizăm”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, citat de News.ro.

El a menţionat că UDMR caută compromis şi dialog, aşa cum a procedat şi la dezbaterea bugetului.

Vicepremierul a evocat și riscurile pe care le presupune o criză politică în România, în contextul internațional actual.

„Ar trebui să dea de gândit tuturor partenerilor noştri actuala situaţie internaţională. Este ultimul lucru de care are nevoie România în momentul de faţă, o dispută politică şi o criză politică internă. Putem să mai aşteptăm câteva luni să treacă această nebunie internaţională, războiul, să se liniştească lucrurile pe plan internaţional şi după aceea fiecare să-şi facă analiza”, a adăugat Tanczos Barna.