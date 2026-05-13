Amenzi duble pentru românii care dau petreceri cu muzica dată prea tare / Cât sunt noile sancțiuni

Persoanele care își vor deranja vecinii prin muzică dată prea tare vor plăti amenzi duble față de sancțiunile de acum, conform unui proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților. Proiectul merge acum la președinte, pentru promulgare.

Propunerea legislativă modifică și completează Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Inițiatorul legii, fostul senator Cosmin Marian Poteraș, a precizat pentru HotNews că modificările vizează inclusiv amenzile pentru locatarii care dau petreceri acasă cu muzică la volum ridicat. Între orele 22:00-08:00 și 13:00-14:00, tulburarea liniștii publice va fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Acum, sancțiunile sunt cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

De asemenea, conform modificărilor adoptate miercuri de deputați, sunt sancționați mai aspru și cei care organizează petreceri, cu muzica tare, în spații de lângă locuințe:

„Persoanele care vor organiza petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social vor primi amenzi cuprinse între 500 și 6.000 de lei”.

Acum, amenzile petru astfel de situații sunt între 2.000 și 3.000 de lei.

De asemenea, proiectul prevede și o amendă pentru repetarea faptelor într-un interval 72 de ore de la prima abatere: de la 1.000 la 12.000 de lei sau prestarea de activități în folosul comunității.

Proiectul de lege a fost depus în Parlament în martie 2024, fiind adoptat de Senat în acel an. Acum, după ce a trecut și de Camera Deputaților, proiectul merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.