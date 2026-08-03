Amenzi pentru vorbitul pe speaker în autobuz. Totul a pornit de la inițiativa unei mame, jurnalist la Totul Despre Mame

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în autobuze, tramvaie și troleibuze ar putea fi amendate.

În perioada următoare va exista o campanie de informare urmată de controale și, la nevoie, de aplicarea de amenzi. În același timp, și conducerea Metrorex a anunțat că va difuza în timpul călătoriilor mesaje audio prin care li se va cere călătorilor să păstreze liniștea.

Reacția autorităților a venit în urma unei petiții lansate de jurnalista Georgiana Mihalcea de la Totul Despre Mame.

Pentru Georgiana, care e mama unui tânăr cu autism, telefoanele folosite pe speaker în mijloacele de transport nu sunt doar un gest lipsit de politețe. Zgomotul produs de conversațiile purtate pe difuzor, de videoclipurile urmărite fără căști sau de muzica dată la volum ridicat îi poate transforma fiului ei o călătorie obișnuită într-o experiență copleșitoare.

„Am decis să fac ceva ce nu credeam că voi face vreodată”

L-am purtat pe David în port-bebe prin autobuze și tramvaie cu mult înainte să învețe să meargă, iar transportul în comun face parte din viața noastră. Ani la rând am glumit pe Facebook folosind hashtagul #stbdragosteamea, pentru că, indiferent unde aveam de ajuns, autobuzul sau tramvaiul erau mijloacele noastre de transport preferate.

Între timp, David a crescut și s-a schimbat și felul în care percepe lumea din jur. Sunetele pe care alții reușesc să le ignore îl copleșesc, iar o călătorie banală poate deveni un efort uriaș. Nu doar pentru el, ci și pentru mine, care încerc, de fiecare dată când coborâm din autobuz sau din metrou, să-i explic pe înțelesul lui expresii și comportamente pe care nu le putem evita.

După sute, poate chiar mii de călătorii prin Capitală, am decis să fac ceva ce nu credeam că voi face vreodată: am lansat o petiție prin care cer Societății de Transport București și Metrorex să difuzeze un mesaj simplu pentru călători: „Folosiți căști, nu difuzorul!”. De ce? În primul rând, pentru că zgomotul provocat de cei care vorbesc, se uită la filme ori pe Tik Tok cu telefonul pe difuzor îmi afectează mult copilul.

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