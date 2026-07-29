Americanii au ajuns să evite restaurantele și salata verde din cauza focarului de ciclosporiază. Pătrunjelul, cel mai nou suspect

Consumatorii americani evită unele lanțuri de restaurante și cumpără mai puțină salată verde din magazinele alimentare, pe fondul focarului de ciclosporiază, o infecție parazitară care se transmite prin alimente sau ape contaminate, care s-a răspândit în mai multe state, relatează Reuters.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a asociat focarul de ciclosporiază cu salata iceberg servită în restaurantele Taco Bell. Salata infectată provine din operațiunile din centrul Mexicului ale companiei private Taylor Farms.

Numărul cazurilor a continuat să crească chiar și după ce Taylor Farms a declarat că a retras de pe piață toate produsele care ar fi putut fi afectate. Creșterea numărului de îmbolnăviri a amplificat incertitudinea și temerile că și alte produse ar putea infecta oamenii cu această boală care provoacă diaree apoasă severă.

Oficialii din domeniul sănătății au declarat că investighează și alte surse potențiale de infectare. În Carolina de Nord, pătrunjelul și coriandrul au fost ingredientele cel mai frecvent identificate în rândul persoanelor care s-au îmbolnăvit, deși ar putea exista mai multe surse de expunere, potrivit departamentului de sănătate al statului.

În timp ce consumatorii așteaptă clarificări, aceștia și-au redus consumul de salată proaspătă și vizitele la lanțurile de restaurante ale căror meniuri se bazează în mare măsură pe legume cu frunze.

Dr. Tyler Evans, unul dintre cei mai renumiți experți în sănătate publică din SUA, a dat asigurări că adulții sănătoși pot continua să consume legume cu frunze verzi, atât timp cât nu se află în state precum Michigan, unde boala a avut un impact deosebit de puternic.

„Dacă ar fi vorba despre o retragere de pe piață a unor bomboane sau a lemnului-dulce, aș spune pur și simplu să nu le mâncați”, a afirmat Evans. „Însă beneficiile nutriționale ale legumelor cu frunze sunt semnificative, așa că nu vrem să le spunem oamenilor să le evite cu orice preț”, a continuat acesta.

Sortimente de salată într-un supermarket, FOTO: Jeffrey Isaac Greenberg 3+ / Alamy / Profimedia

Mai puțini clienți americani la Taco Bell și Panera

Traficul de clienți la Taco Bell, deținut de Yum Brands, a scăzut în fiecare zi începând cu 13 iulie. Joi, 23 iulie, acesta era cu 20,8% mai mic comparativ cu media zilelor de joi din perioada 1 ianuarie-6 iulie, potrivit celor mai recente date ale firmei de analiză Placer.ai.

Tot pe 23 iulie, traficul de clienți a fost cu 12,2% mai mic la lanțul de salate Chopt, cu 1,4% mai redus la Chipotle Mexican Grill și cu 3,1% mai mic la Panera Bread, comparativ cu media zilelor de joi din precedentele șase luni.

Taco Bell a declarat că, începând cu 17 iulie, a eliminat din restaurantele sale salata furnizată de Taylor Farms care era considerată afectată.

„Lanțurile de restaurante care au înregistrat scăderi semnificative ale traficului de clienți după apariția focarului de Cyclospora în ultimele săptămâni continuă să aibă mai puțini clienți”, a declarat un reprezentant al Placer.ai, adăugând că este totuși posibil ca perioada cea mai dificilă să fi trecut.

La cât a ajuns bilanțul focarului de ciclosporiază în SUA

Oamenii contractează ciclosporiază după ce consumă alimente sau apă contaminate cu materii fecale umane care conțin parazitul microscopic Cyclospora.

Focarul din Statele Unite a dus la confirmarea în laborator a 6.707 cazuri, iar autoritățile sanitare au cunoștință de încă peste 11.500 de cazuri suspecte, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC). În Michigan, autoritățile sanitare au raportat marți 9.680 de cazuri, cu 427 mai multe decât în ziua precedentă.

Unele mari lanțuri de retail și restaurante au încetat să mai achiziționeze produse agricole din regiunea din centrul Mexicului asociată cu extinderea focarului, din cauza îngrijorărilor privind o contaminare pe scară largă.

Vânzările de salată verde au de suferit

Paul Sellew, directorul executiv și fondatorul companiei Little Leaf Farms, care cultivă salată verde în estul Statelor Unite, a declarat că temerile legate de infectare au dus la o scădere a vânzărilor de două cifre.

Potrivit datelor companiei de cercetare de piață NielsenIQ, vânzările de salată proaspătă în săptămâna încheiată la 18 iulie au fost cu 9% mai mici în SA față de săptămâna precedentă și cu 19% mai mici comparativ cu două săptămâni înainte.

„Întreaga categorie de produse proaspete din comerțul cu amănuntul este în scădere”, a spus Sellew. „Consumatorii sunt motivați de frică”, a deplâns acesta.

Pentru a liniști clienții, Little Leaf Farms, companie cu sediul în Massachusetts, a încercat să îi informeze despre practicile sale de producție, despre care susține că sunt concepute pentru a menține recoltele în siguranță.

Compania afirmă că își cultivă salata în sere alimentate cu apă potabilă sau cu apă de ploaie colectată de pe acoperișuri. Potrivit acesteia, nicio cantitate de apă nu intră în instalații înainte de a trece printr-un proces de dezinfectare cu raze ultraviolete. De asemenea, automatizarea sistemului de cultivare înseamnă că oamenii nu ating salata în timpul procesului de producție.

„Modul în care cultivăm este atât de fundamental diferit încât nu există nicio posibilitate ca aceste probleme să afecteze produsul nostru”, a afirmat Sellew. „Nu toate legumele cu frunze sunt la fel”, a subliniat el.