Un val de îmbolnăviri face Taco Bell să elimine salata din restaurantele pe care le are în mai multe state americane

Lanțul american de restaurante fast-food Taco Bell elimină salata verde din meniul său în unele state, după ce investigațiile au arătat că aceasta ar putea fi asociată cu un focar de diaree severă provocată de un parazit, relatează BBC.

Decizia a fost luată „dintr-un exces de precauție”, în urma discuțiilor cu autoritățile din domeniul sănătății, a declarat Taco Bell pentru BBC.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) afirmă că 1.645 de persoane din cinci state, care au raportat că au consumat produse de la Taco Bell, suferă de ciclosporiază, o infecție parazitară care se transmite prin alimente sau apă contaminate.

„Nu consumați produse alimentare care conțin salată iceberg mărunțită provenită din Mexic și servită în restaurantele Taco Bell din statele Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio și Virginia de Vest”, a transmis Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

Taco Bell spune că salata infectată provine de la un singur furnizor

Până în prezent nu au fost raportate decese, însă 94 de persoane au fost spitalizate din cauza infecțiilor cu ciclosporiază, care au fost detectate pentru prima dată pe 13 mai, a adăugat FDA.

Compania a precizat că salata verde provenită de la unul dintre furnizorii săi este retrasă de la utilizare pe termen nedeterminat și va fi înlocuită.

„Deși nu a fost emisă nicio avertizare oficială, considerăm că protejarea sănătății publice este o responsabilitate comună a restaurantelor, a furnizorilor acestora și a autorităților”, a transmis compania.

Taco Bell nu a precizat în ce state va elimina salata verde din meniu, însă cele mai multe cazuri de infectare au fost raportate în statul Michigan, unde au fost depistate peste 3.300 de cazuri de ciclosporiază.

Simptomele infecției cu ciclosporiază

Printre cele mai frecvente simptome se numără diareea apoasă care persistă mai multe zile, pierderea bruscă în greutate și lipsa poftei de mâncare.

Simptomele pot apărea la aproximativ două săptămâni după infectare.

Experții au declarat pentru BBC că acest parazitul care provoacă această boală este deosebit de dificil de identificat și urmărit.

„Nu este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân. Este ca și cum ai încerca să găsești o porțiune microscopică dintr-un ac într-un car cu fân”, a declarat pentru BBC Steven Manderach, director executiv al asociației oficialilor din domeniul alimentar și farmaceutic.