Amical între două formații din Superliga: Rapid a învins-o pe FC Argeș cu un gol spectaculos

Rapid și FC Argeș au jucat un meci amical azi, profitând de pauza competițională.

Giuleștenii s-au impus cu 1-0, prin reușita lui Filip Stojilkovic din minutul 49.

Atacantul elvețian de origine sârbă a primit o pasă excelentă de la Petrila și a finalizat printr-un lob spectaculos.

Partida s-a disputat cu porțile închise, la Ștefăneștii de Jos, în noul complex al Rapidului, echipă care s-a impus și în meciul disputat în Superliga în acest sezon în fața piteștenilor, cu scorul de 3-1.

Pentru formația antrenată de Daniel Pancu urmează duelul cu Sepsi, de la Sfântu Gheorghe, iar pentru elevii lui Bogdan Andone un meci acasă cu FCSB.

Echipa de start a Rapidului: Ducan – Manea, Ciobotariu, Celik, Annan – Gojkovic, Tape – Pop, A. Șucu, Kamara – Jambor

Echipa de start a Argeșului: Căbuz – Tofan, Garutti, Sadriu, Tiago – Alagbe, Balaure, Emmers – Mendy, Matos, Luvambo

Alte rezulate ale cluburilor din Liga 1 în amicalele disputate în această pauză: