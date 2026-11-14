Amical între două formații din Superliga: Rapid a învins-o pe FC Argeș cu un gol spectaculos
Rapid și FC Argeș au jucat un meci amical azi, profitând de pauza competițională.
Giuleștenii s-au impus cu 1-0, prin reușita lui Filip Stojilkovic din minutul 49.
Atacantul elvețian de origine sârbă a primit o pasă excelentă de la Petrila și a finalizat printr-un lob spectaculos.
Partida s-a disputat cu porțile închise, la Ștefăneștii de Jos, în noul complex al Rapidului, echipă care s-a impus și în meciul disputat în Superliga în acest sezon în fața piteștenilor, cu scorul de 3-1.
Pentru formația antrenată de Daniel Pancu urmează duelul cu Sepsi, de la Sfântu Gheorghe, iar pentru elevii lui Bogdan Andone un meci acasă cu FCSB.
- Echipa de start a Rapidului: Ducan – Manea, Ciobotariu, Celik, Annan – Gojkovic, Tape – Pop, A. Șucu, Kamara – Jambor
- Echipa de start a Argeșului: Căbuz – Tofan, Garutti, Sadriu, Tiago – Alagbe, Balaure, Emmers – Mendy, Matos, Luvambo
Alte rezulate ale cluburilor din Liga 1 în amicalele disputate în această pauză:
- Farul – Unirea Slobozia 2-0 (Tănasă, Sylvestre – pen.)
- CFR Cluj – ASA Târgu Mureș 2-0 (Omic, Șfaiț)
- Csikszereda – FC Bacău 3-2 (Lima, Eppel, Matyas / Mitrică, Pavel)
- Petrolul – Metalul Buzău 2-0 (Leescu, Teixeira)
- U Cluj – Șelimbăr 1-3 (Mendy / Bucuroiu x2, Oroian)