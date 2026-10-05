„Amnistia TVA există din 27 august. Procedura care o aplică lasă descoperite aspectele cele mai apăsătoare din prezent” – avocat

Avocata care le-a luat de la început apărarea antreprenorilor români afectați de deciziile ANAF pentru plata TVA din urmă, pe mai mulți ani, în timp ce firmele lor aveau codul de TVA anulat, avertizează acum asupra a trei probleme pe care le are proiectul de procedură de aplicare a amnistiei acordate de lege, în forma propusă de Fisc.

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