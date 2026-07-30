Ana Blandiana, un nou premiu internațional. Ce distincție primește în Spania

Scriitoarea Ana Blandiana va fi distinsă cu premiul Cosmopoética Ciudad de Córdoba pentru întreaga carieră, în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de poezie din Europa, potrivit Mediafax.

Premiul din Spania se adaugă unui palmares impresionant, după ce în 2024 poeta a primit și Premiul Prințesa de Asturias pentru Litere, devenind prima româncă laureată cu această distincție.

Festivalul Internațional de Poezie Cosmopoética va avea loc între 25 septembrie și 3 octombrie în orașul Córdoba, Spania.

Organizatorii au anunțat că distincția îi este acordată Anei Blandiana în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la poezia contemporană.

Premiul îi va fi înmânat româncei de către primarul orașului Córdoba, José María Bellido, în gala de închidere, acesta explicând că trofeul a fost creat pentru a recompensa „o activitate poetică remarcabilă și de neînlocuit”.

Ediția din acest an a Festivalului Cosmopoética se desfășoară sub tema „Inventarea bucuriei prin cuvânt”, inspirată de opera lui Jorge Luis Borges. Programul va reuni nume importante ale literaturii mondiale, precum Siri Hustvedt, Leonardo Padura, John Banville și Sergio Ramírez.

Ana Blandiana, o voce de referință a culturii europene

Premiul confirmă statutul internațional al Anei Blandiana, după ce scriitoarea a primit în ultimii ani unele dintre cele mai importante distincții literare europene.

Tradusă în 25 de limbi, cu peste 30 de volume de poezie, proză și eseu publicate și nominalizată în repetate rânduri la Premiul Nobel pentru Literatură, Ana Blandiana reprezintă un simbol al rezistenței culturale în perioada regimului comunist.

Considerată o voce de referință a culturii europene, scriitoarea deține în palmares titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Salamanca, Legiunea de Onoare din Franța, precum și alte distincții internaționale de prestigiu, precum Premiul Vilenica sau Premiul Poetul European al Libertății.









