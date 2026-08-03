ANAF a pus impozit suplimentar de 81 milioane EUR pe venituri nejustificate ale unor persoane fizice, în ultimul an și jumătate

În ultimul an și jumătate, ANAF a emis, în urma controalelor la persoane fizice, 467 de decizii de impunere prin care a stabilit un impozit suplimentar de peste 81 milioane EUR, aplicând cota de 70% asupra veniturilor a căror sursă nu a putut fi identificată, potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro.

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