Mișcarea care a adus Fiscul la ușa unui salon de estetică din București. Patronul, bun de plată

Administratorul unui salon de servicii estetice din București a achitat la bugetul de stat 905.212 lei, în urma unui control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), care a identificat obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei, a anunțat marți Fiscul.

Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), controlul antifraudă a fost efectuat în urma analizelor de risc fiscal, în cadrul cărora au fost identificate o serie de deficiențe fiscale.

Astfel, au fost analizate inclusiv informații disponibile în spațiul public privind activitatea desfășurată de societate. Reprezentantul salonului promova pe rețelele de socializare servicii cu tarife de până la 2.000 de euro, informații care au fost coroborate cu datele fiscale aflate la dispoziția organelor de control, menționează Fiscul, potrivit Agerpres.

Principalele aspecte constatate au vizat înregistrarea unor depuneri de numerar drept creditări ale societății, deși verificările au evidențiat că sumele respective proveneau, în fapt, din încasări aferente serviciilor prestate și nu reprezentau împrumuturi acordate societății de către asociați sau administratori și înregistrarea unor cheltuieli efectuate în interes personal, care nu aveau legătură cu desfășurarea activității economice și nu îndeplineau condițiile legale pentru deducerea fiscală.

De asemenea, au mai fost constatate aspecte legate de înregistrarea unor cheltuieli și deducerea nelegală a TVA aferente utilizării și achiziției în sistem de leasing a două autoturisme cu o valoare totală de peste 335.000 de euro, inclusiv cheltuieli aferente utilizării acestora în interes personal, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația fiscală.

Nu în ultimul rând, unele sume încasate pentru serviciile prestate au fost înregistrate cu întârziere, fiind menținute în evidența contabilă sub forma unor avansuri, iar TVA aferentă a fost colectată cu întârziere.

În urma controlului Antifraudă, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei. Administratorul societății a achitat la bugetul de stat suma totală de 905.212 lei, reprezentând prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente.

ANAF precizează că, în urma achitării integrale a prejudiciului, a majorării și a accesoriilor, administratorul a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută la articolul 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, astfel încât nu se mai impune sesizarea organelor de urmărire penală.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală continuă monitorizarea și verificarea contribuabililor care prezintă risc fiscal, cu prioritate în domeniile în care sunt identificate forme de diminuare a bazei impozabile, necolectarea sau deducerea nelegală a TVA, precum și neevidențierea sau evidențierea necorespunzătoare a veniturilor provenite din activități economice.

Salon de estetică. Imagine ilustrativă. FOTO: © Dmytro Konstantynov | Dreamstime.com