ANAF sparge „matrioșca” din delivery: 50 de firme, sute de curieri și un prejudiciu de 23 de milioane de lei

Inspectorii ANAF au destructurat o rețea de peste 50 de firme care au sustras statului cel puțin 23 de milioane de lei din sectorul livrărilor la domiciliu — platformele de tip Glovo, Tazz sau Bolt Food.

Cum a funcționat schema

Totul a început în 2023. Un grup de persoane a pus pe picioare o structură ingenioasă pe cinci niveluri de firme. Banii câștigați din livrări nu rămâneau la compania care prestase serviciul, ci erau mutați succesiv de la o firmă la alta, ca mingea la fotbal, până când nu mai putea fi urmărit cine i-a încasat de fapt.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

La capătul lanțului, banii erau retrași în numerar. Firmele din mijloc — cele fără nicio activitate reală — emiteau facturi fictive, care erau folosite de beneficiari pentru a-și umfla artificial cheltuielile și a plăti mai puțin impozit.

Adrese din Timișoara și București, folosite la greu

Antifraudă a găsit că zeci de firme aveau înregistrat același sediu fiscal — adrese din Timișoara și București unde, în realitate, nu se desfășura nicio activitate. Firmele existau doar pe hârtie: nu aveau angajați, nu aveau depozite, nu aveau nicio urmă fizică.

Sute de livratori, fără niciun contract

Un detaliu important: o parte semnificativă a livrărilor era realizată de persoane care nu aveau contracte de muncă. Adică nici impozit, nici contribuții la pensii sau sănătate — pentru ei nu se plătea nimic la stat.

Prejudiciul: peste 23 de milioane de lei

Suma include impozit pe profit neachitat, TVA dedus ilegal și contribuții salariale neplătite. ANAF precizează că investigațiile continuă.